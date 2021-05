Seelze

Harald Scupin ist tot in seiner Wohnung in Seelze gefunden worden. Der Fraktionsvorsitzende des rechtskonservativen Bürgerforums im Rat der Stadt Seelze wurde 68 Jahre alt. Nachdem der 68-Jährige längere Zeit nicht in der Stadt gesehen worden war, öffneten Polizei und Feuerwehr seine Wohnungstür, sagte Bürgermeister Detlef Schallhorn. Die Behörden schließen eine Fremdeinwirkung aus. der genaue Todeszeitpunkt ist unklar, weil Scupin schon länger in seiner Wohnung lag.

Supin gehörte dem Rat bereits in der dritten Wahlperiode an. Bei der Kommunalwahl 2016 konnte das umstrittene Bürgerforum einen Sitz hinzugewinnen und war seitdem mit drei Sitzen im Rat vertreten. Der Ratsherr galt in der Stadt als schillernde Persönlichkeit. In den 1990er Jahren gehörte er zeitweise den Republikanern an, für die er als Nachrücker von 1993 bis 1996 im Kreistag saß. Nach seinem Austritt aus dieser Partei war er Mitbegründer des Bürgerforums in Seelze, dass sich 2006 erstmals zur Wahl stellte.

Von Thomas Tschörner