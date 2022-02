Harenberg

Der Bau einer neuen Grundschule nebst Sporthalle und Kindertagesstätte am westlichen Ortsrand hat zwar noch nicht begonnen. Trotzdem müsse sich der Ortsrat bereits jetzt Gedanken um die künftige Ortskerngestaltung machen, sagt Ortsbürgermeisterin Kira Klenner (CDU). Denn mit dem Neubauprojekt im Westen Harenbergs entstünden in der Ortsmitte Freiräume, die genutzt werden können.

Was wird aus der Kindertagesstätte in Harenberg?

Die derzeit vorhandene Kindertagesstätte in Nachbarschaft zur Barbarakirche sei nicht im besten Zustand, sagt die Ortsbürgermeisterin. Mit der neuen Tagesstätte könnte die Einrichtung für andere Zwecke genutzt werden. Denkbar sei eine Erweiterung des kleinen Platzes, der auch als „Roter Platz“ bezeichnet wird, nach Osten. So ließe sich in der Dorfmitte mehr Platz für Veranstaltungen gewinnen. Das Gebäude der Tagesstätte könnte nach der Sanierung für ein kleines Café und Wohnzwecke genutzt werden. „Ein Café wäre auf jeden Fall gut, denn die Harenberger können sich derzeit nirgendwo treffen.“ Allerdings schließt die 39-Jährige nicht aus, dass die Kindertagesstätte trotz des Neubaus noch für einige Zeit weiter als Tagesstätte genutzt werden muss – einfach, weil die Kapazitäten ansonsten immer noch zu knapp sein könnten.

Kira Klenner hofft, dass es eine Lösung für den Harenberger Hof gibt. Quelle: Thomas Tschörner

Alter Harenberger Ortskern soll erhalten werden

An die Kindertagesstätte grenzt die Gaststätte Harenberger Hof an. Das 1897 errichtete zweigeschossige Haus beherbergt die einzige Gaststätte des Dorfes. „Die Zukunft des Hauses ist seit Langem strittig“, sagt Kira Klenner. Derzeit sei die Gaststätte geschlossen, weil sich die Corona-Regeln nicht ohne Weiteres umsetzen ließen. Es gelte aber, etwas vom alten Ortskern Harenbergs zu erhalten. Zumindest die Fassade des Harenberger Hofes müsste unverändert bleiben.

Erweiterte Öffnungszeiten für Bolzplatz gewünscht

Auch für Jugendliche will Kira Klenner einen Treffpunkt schaffen. Wo genau dieser sein könnte, steht noch nicht fest. „Wir müssen noch mit allen sprechen.“ Eine Möglichkeit sei unter Umständen, einen Raum des Gemeindehauses der Kirche für Jugendliche zur Verfügung zu stellen. Darüber müsse aber noch mit der Kirchengemeinde geredet werden. Als unglücklich empfindet der Ortsrat die derzeitigen Öffnungszeiten des Bolzplatzes im Norden Harenbergs, der sonntags und an den Feiertagen gesperrt ist. „Dort wohnen nicht viele Anwohner, und alle haben Kinder oder Enkelkinder – vielleicht können wir zu einer einvernehmlichen Lösung kommen.“

Gespräche mit Stadt geplant

Ein Wunsch der Ortsbürgermeisterin ist auch die Schaffung von altersgerechten Wohnmöglichkeiten, eventuell auch auf dem bisherigen Schulgelände. Der Ortsrat wolle Gespräche mit der Stadt führen, und auch die Stadtentwicklungsgesellschaft einbeziehen. Berücksichtigt werde müsse dabei das an der Schule befindliche Feuerwehrhaus, das erhalten bleiben soll. Eigentlich sei eine Erweiterung des Feuerwehrgebäudes notwendig. Das bisherige Haus sei zu klein und erfülle nicht mehr die aktuellen Standards. Es gebe viel zu tun, um alles zu erhalten und behalten zu können. Ob alles realisierbar sei, müssen die Verhandlungen zeigen. „Wir bekommen im Rat immer mit, was alles kostet und wie wenig Geld die Stadt hat“, räumt die Ortsbürgermeisterin ein.

Am westlichen Ortsrand sollen Harenbergs neue Grundschule und Kindertagesstätte entstehen. Quelle: Sandra Remmer (Archiv)

Harenberger Ortsbürgermeisterin: Größere Sporthalle wäre gut gewesen

Kira Klenner bedauert, dass die neue Grundschule keine Zweifeldsporthalle erhält. Der Arbeitskreis Seelzer Sportvereine habe ein gutes Konzept vorgelegt, mit dem auch die Sportangebote in Seelzes Süden verbessert worden wären. „Dann hätten wir auch Fußballturniere ausrichten können.“ Ob die jetzt vorgesehene Eineinhalbfeldhalle ausreiche, müsse die Zukunft zeigen. Denn Seelze werde sicher weiter wachsen.

Dauerthema ist Erhalt des Friedhofes

Erhalten werden müsse auf jeden Fall der Friedhof, sagt die Ortsbürgermeisterin. Die Drainage für die Entwässerung müsse erneuert werden, fordert sie. Der Harenberger Friedhof löst seit Jahren Diskussionen aus. Grund ist ein zu hoher Grundwasserstand. Dieser führt dazu, dass die Leichen in einigen Bereichen des Areals nicht mehr vollständig verwesen, sondern zu sogenannten Wachs- oder auch Wasserleichen werden. Um den Grundwasserstand in den Griff zu bekommen, könnten auch Bäume und Büsche gepflanzt werden – vorzugsweise Arten, die einen hohen Wasserbedarf haben, schlägt Kira Klenner vor. Der Friedhof sei für die alteingesessenen Harenberger wichtig und auch ein Kulturgut. „Es ist schade, dass da nichts passiert.“

Wie es mit dem Harenberger Friedhof weitergehen soll, ist weiter unklar. Quelle: Patricia Chadde (Archiv)

800-Jahr-Feier soll nachgeholt werden

Wichtig ist der Ortsbürgermeisterin auch das Gemeinschaftsgefühl im Dorf. Deswegen sollte die für 2020 geplante 800-Jahr-Feier zumindest teilweise nachgeholt werden. Für die Feier hatten Kirchengemeinde und DRK, Feuerwehr und Gesangverein, TuS, CDU und Ortsrat insgesamt fünf Veranstaltungen vorbereitet. Doch nach einem Neujahrsempfang im Januar 2020 machte die Corona-Pandemie die Planungen zunichte, alles wurde abgesagt. Jetzt hofft Kira Klenner, dass zumindest das große Frühstück auf der Harenberger Meile nachgeholt werden kann. „Da fragen die Leute nach.“

Von Thomas Tschörner