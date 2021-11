Seelze/Letter

Dass die Corona-Situation zu Beginn dieser Herbst- und Wintersaison so wie jetzt ist, hätten die Hausärzte in Seelze und Letter sicher nicht gedacht. Nach wie vor ist Covid-19 das beherrschende Thema in den Praxen und bestimmt den Arbeitsalltag. Während die Kühlschränke im Sommer voller Impfdosen verschiedener Hersteller auf Impfwillige warten, wird es nun langsam wieder enger mit dem Wunschimpfstoff, und die Warteschlangen vor den Praxen werden länger.

Ärzte appellieren, sich impfen zu lassen

„Ich hatte gehofft, der Spuk sei vorbei“, sagt Volkhard Plessen, Allgemeinmediziner in Seelze. „Im Sommer, als klar wurde, dass die Impfquote nicht ausreichen würde, kam zu ersten Mal die Sorge vor dem Herbst“, ergänzt Hausarzt Micha Wieghorst aus Letter. Der dringende Appell der beiden Mediziner an alle Bürgerinnen und Bürger lautet daher ganz klar: Bitte lassen Sie sich impfen.

Moderna ist Zwilling von Biontech

Im Moment sind es in beiden Praxen vorwiegend die sogenannten Boosterimpfungen, die verabreicht werden, und nur ein kleiner Teil Erst- und Zweitimpfungen. Doch der beliebteste Impfstoff der Seelzer von Biontech/Pfizer wird knapp. Jeder Arzt kann aktuell nur noch 46 Dosen pro Woche bestellen. Und: „Eine Lieferzusage gibt es nicht“, berichtet Volkhard Plessen. „Wir werden Moderna bestellen müssen“, sagt Wieghorst. Was ihn dabei ärgert, ist die Überzeugungsarbeit, die er bei den Patienten dafür leisten muss – bedingt durch die schlechte Kommunikation durch die Bundespolitik. „Das bremst total die Impfkampagne“, sagt der Allgemeinmediziner.

Das Problem sei, dass das Vakzin von Biontech in aller Munde sei, Moderna hingegen in Deutschland nicht so sehr bekannt und eher ein Ladenhüter-Image habe. Aber: „Moderna ist im Grunde der Zwilling von Biontech“, beschreibt Wieghorst. Weil der Impfstoff des US-Unternehmens jedoch höher dosiert als der von Biontech sei, könne er aus einer einzelnen geöffneten Flasche zehn Impfdosen abfüllen – die dann allerdings auch zügig verimpft werden müssten. „Dafür brauche ich dann aber auch die entsprechenden Patienten, die sich mit Moderna impfen lassen wollen“, sagt Wieghorst.

Zu empfehlen sei der Impfstoff allerdings jedoch nur für Patienten, die älter als 30 Jahre sind. Hintergrund sind Beobachtungen zu Herzmuskel- und Herzbeutelentzündungen in der Altersgruppe unter 30 Jahren.

Leichte Verläufe bei Impfdurchbruch

Mit Corona-Patienten haben beide Ärzte im Moment täglich zu tun. „Neun von zehn positiv getestete Patienten sind nicht geimpft“, schildert Wieghorst seine Erfahrung. Und wenn ein Geimpfter positiv getestet werde, habe er keine starken Symptome. Sein Kollege Plessen aus Seelze bestätigt diese Erfahrung. „Heute hatten wir beispielsweise sieben positiv Getestete. Davon waren zwar nicht alle ungeimpft, jedoch hatten diejenigen mit Impfschutz nur leichte Verläufe. Bei den sogenannten Impfdurchbrüchen seien die meisten bei Patienten zu beobachten, die mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson geimpft wurden.

Runder Tisch mit der Stadt geplant

Der hohe Arbeitsaufwand und das hohe Belastungspensum, das die Corona-Pandemie auch in diesem Winter wieder für die Ärzte und ihr gesamtes Praxisteam mit sich bringt, führt dazu, dass planbare und verschiebbare Untersuchungen derzeit zum Teil bis ins Frühjahr verschoben werden. Eine Entlastung könnte und soll das am Mittwoch vergangener Woche eröffnete Impfzentrum am Lampehof in Letter bringen, in dem Impfungen unbürokratisch und ohne Termin vorgenommen werden.

Für Mittwochabend hat die Stadt außerdem einen sogenannten Runden Tisch einberufen, bei dem die Seelzer Hausärzte gemeinsam mit der Verwaltung darüber sprechen wollen, ob es zum Beispiel noch einmal ein dezentrales Impfangebot geben soll, bei dem sich möglichst viele Bürgerinnen und Bürger noch impfen lassen können.

Von Sandra Remmer