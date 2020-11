Letter

In den vergangenen Tagen ist die Zahl der mit dem Corona-Virus infizierten Seelzer gestiegen, nach 21 vor einer Woche auf aktuell 50 (Stand: Donnerstagmittag). Ein Arzt aus Letter berichtet von Problemen aus den vergangenen Tagen, das Gesundheitsamt überhaupt zu erreichen. Die Region Hannover verweist auf bis zu 7000 Anrufe und 700 E-Mails pro Tag, die die Leitungen überlastet hätten. Inzwischen sei aber Rücksprache mit dem Mediziner genommen worden.

Hausarzt kann keinen Ansprechpartner erreichen

Ein Corona-Fall am Donnerstag, 29. Oktober, in der Kindertagesstätte Hirtenweg in Letter, ein weiterer einen Tag später in einer Klasse der Brüder-Grimm-Schule. „Dies führt in einer Hausarztpraxis bekanntlich nach wenigen Minuten zu einer Vielzahl von Anrufen von beunruhigten Eltern, die zeitgleich auch alle versuchen, irgendwie das Gesundheitsamt zu erreichen, was nicht möglich ist“, sagt Micha Alescha Wieghorst, Facharzt für Allgemeinmedizin, der in einer Gemeinschaftspraxis in Letter tätig ist. Seine eigenen Versuche, Rücksprache mit dem Gesundheitsamt zu halten, seien zunächst erfolglos geblieben.

Anzeige

Mediziner hat drängende Fragen

„Die drängende Frage aller wäre gewesen, ob nun nur die betroffene Gruppe von Kindern in Quarantäne soll, oder auch die Nachbargruppen, da hier anscheinend eine gewisse Durchmischung stattgefunden hatte“, berichtet Wieghorst zu dem Corona-Fall in der Kita. Da er seine Kompetenzen nicht überschreiten dürfe, habe er auf das Gesundheitsamt verwiesen, „welches sich bei Corona-Fällen in Kitas und Schulen sicher schnell melden würde“. Als dies nicht geschah, habe er seinem Kenntnisstand entsprechend nur die eine Kita-Gruppe in vorläufige Quarantäne geschickt und mitgeteilt, dass Geschwisterkinder und Eltern der sogenannten K1-Kinder (Erstkontakt) nicht in Quarantäne müssten. Analog zu dieser Empfehlung sei er auch nach einem positiven SARS-2-Befund in der Grundschule vorgegangen. Auch dort sei es zu einer Vermischung der Kohorten zumindest auf den Fluren der Schule gekommen.

Wunsch nach direkter Nummer

Abhilfe könnte nach Einschätzung von Wieghorst die Einführung einer besonderen Rufnummer speziell für Haus- und Kinderarztpraxen schaffen. Bei einem ersten Rückruf sei er aufgrund einer Visite in einem Altersheim ohne Empfang gewesen und habe nur eine Nachricht auf seinem Anrufbeantworter erhalten. Dann sei das Wochenende gekommen. Erst am Dienstag habe er jemanden erreichen können. „Das Gesundheitsamt hat sich entschuldigt“, sagt Wieghorst. Inzwischen habe er aber eine Nummer sowie eine Handynummer erhalten und könne nun jederzeit Kontakt aufnehmen.

Region verweist auf hohe Belastung

Sonja Wendt, zuständige Sprecherin der Region Hannover, verweist auf rasant steigende Fallzahlen. Durchschnittlich erhalte das Gesundheitsamt 5000 Anrufe am Tag, es könnten aber auch schon mal bis zu 7000 werden. „Wir versuchen, alles abzuarbeiten.“ Es sei wegen der Vielzahl der Kontaktaufnahmen nicht möglich, innerhalb von ein bis zwei Stunden zurückzurufen. Das Gesundheitsamt bitte deshalb um Geduld. „Es tut uns echt leid, dass wir nicht jedem zeitnah eine Antwort geben können.“ Die Behörde arbeite mit Hochdruck und stocke auch ihr Personal auf, wo es möglich sei. Es gebe zwar diverse Rufnummern, die aber alle überlaufen seien.

Arzt hofft auf weitere Verbesserungen

Er sei zufrieden, dass er nun eine Telefonnummer habe, unter der er schnell mit dem Gesundheitsamt sprechen könne, sagt Wieghorst. Nun müssten weitere Anstrengungen folgen, damit es weniger Reibungsverluste gebe. Die Telefonleitungen seien sicher auch unnötig blockiert worden, etwa wenn alle Eltern eines Kindergartens gleichzeitig anriefen. „Teilweise hat es Leute gegeben, die zwei Stunden in der Warteschleife des Gesundheitsamtes hingen und dann erfahren haben, dass sie sich an ihren Hausarzt wenden sollen.“

Lesen Sie auch

Von Thomas Tschörner