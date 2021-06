Velber

Eingebettet zwischen Bibelgarten, Kapelle und dem Kollroth-Hof im historischen Ortskern von Velber hat Gerold Papsch für sich und seine Familie ein kleines Paradies geschaffen. Klassisch-modern könnte man den Einrichtungsstil bezeichnen, offene Räume und ein langer Holztisch als einladendes Herzstück zum Platz nehmen im Essbereich. Moderne Bilder an den Wänden, dezent und nicht aufdringlich. Als nicht zu übersehendes Zeugnis weisen Legosteine und andere Spielsachen darauf hin, dass in diesem Haus auch Kinder leben. Als sogenanntes Wohnhaus mit Scheune ist das Haus von Familie Papsch errichtet worden und war sogar beim Tag der Architektur im vergangenen Jahr vertreten.

Als Kandidat der Christdemokraten geht Papsch bei den Kommunalwahlen im September ins Rennen. Seine Chancen, den noch amtierenden Bürgermeister Detlef Schallhorn in seinem Amt zu beerben, schätzt der 48-jährige Jurist als gut ein. „Sonst würde ich es nicht machen“, sagt Papsch, der im Alter von acht Jahren mit seinen Eltern und seinen Bruder aus Hannover nach Velber gezogen ist.

Kein Leben ohne Politik

Ein Leben ohne Politik kann Gerold Papsch sich nicht vorstellen. Seit mehr als 25 Jahren ist er in der Kommunalpolitik aktiv, seit 1997 Stadtverbandsvorsitzender der Seelzer CDU, seit 1998 hat er ein Ratsmandat. Auch dem Ortsrat von Velber gehört der Christdemokrat an. Zudem ist er seit 2016 stellvertretender Bürgermeister der Obentrautstadt sowie Vorsitzender des Ausschusses für Ordnung und Soziales. Und in dieser Funktion hat Papsch Taten sprechen lassen. 2018 hat Papsch an der Truppmannausbildung zum Feuerwehrmann teilgenommen, um eine bessere Sicht und mehr Verständnis für die Interessen der Ortsfeuerwehren zu erlangen.

16-Stunden-Tage sind normal

16-Stunden-Tage sind für Papsch, der in Hannover-Herrenhausen eine Anwaltskanzlei betreibt, an der Tagesordnung. Für seine Frau werde sich von daher nicht viel ändern lautet seine Antwort auf die Frage, wie denn die Familie auf seine Kandidatur als Bürgermeister reagiert habe. Abendtermine und solche am Wochenende seien allen bekannt. Dennoch ist ihm Zeit für Frau und Kinder wichtig. „Jeden Morgen bringe ich den Kleinen in den Kindergarten“, erzählt Papsch. Wichtig findet er dabei auch, den Kontakt zu den anderen Eltern zu halten und quasi am Puls der Zeit zu bleiben. Mit zehn Jahren schafft der große Bruder den Schulweg zwar schon alleine, jedoch habe er unter den Schulbedingungen der Corona-Pandemie ziemlich gelitten.

„Ich liebe Bücher über alles“

Bevor Gerold Papsch seinen jüngsten Sohn in den Kindergarten bringt, hat er bereits eine Laufrunde durch das Velberholz hinter sich. Zumindest drei Mal in der Woche. Als einzige Sportart ist er dem regelmäßigen Laufen treu geblieben. Rudern, Tennis, Schwimmen und die Klarinette im Jugendblasorchster der Stadt Hannover gehören inzwischen der Vergangenheit an und sind nur noch schöne Erinnerungen. „Mit Beginn des Studiums und dem anschließenden Eintritt in das Berufsleben blieb immer mehr auf der Strecke“, bedauert Papsch. Wenn er heute Entspannung sucht, zieht er sich in sein Arbeitszimmer zurück, in dem unzählige Bücher ein Indiz für eine weitere Leidenschaft sind. „Ich liebe Bücher über alles“, gesteht Papsch. Dabei sind es vor allem (politische) Biografien, die ihn in seinen Bann ziehen.

Als Praktikant ins Rathaus

Was treibt einen erfolgreichen Rechtsanwalt mit eigener Kanzlei an, für das Bürgermeisteramt einer Kleinstadt zu kandidieren? „Ich würde etwas bewegen wollen“, sagt Papsch. Selber Dinge zu gestalten – natürlich im Sinne der Bürger – das gefällt ihm. Er habe großes Interesse daran, Seelze weiter zu entwickeln. Sollte die Wahl auf ihn fallen, hat er schon ganz konkrete Vorstellungen davon, was er als erstes tun würde. „Ich würde vier Wochen eher im Rathaus anfangen wollen, quasi wie ein Praktikant, und erst einmal alle Mitarbeiter kennen lernen wollen“, erzählt der 2-Meter-Mann, der glaubt, „für Seelze gute Politik machen zu können“. Dabei will er vor allem ein überparteiliches Angebot für alle Seelzer schaffen, denn für ihn vordergründig ist die Person und nicht die Partei.

Lebensdaten Gerold Papsch Gerold Papsch wurde 1973 geboren. Nachdem die Familie zuerst im hannoverschen Stadtteil Ahlem gewohnt hat, zog sie 1981 nach Velber. Nach dem Besuch von Grundschule und Orientierungsstufe legte Papsch sein Abitur an der Wilhelm-Rabe-Schule in der Südstadt ab. Seinen Wehrdienst beendete er mit dem Dienstgrad Hauptgefreiter der Reserve. Nach seiner Bundeswehr-Zeit studierte Papsch Rechtswissenschaften an der Leibnizuniversität Hannover und in Speyer. Mit zwei juristischen Staatsexamen und Doktortitel startete er seine berufliche Karriere als Juniorpartner in einer Rechtsanwaltskanzlei, es folgte im Jahr 2002 die Selbstständigkeit. Mauerfall gab den Anstoß Der Mauerfall im Jahr 1989 hat für Gerold Papsch den Anstoß gegeben, sich politisch zu engagieren. Mit dem Eintritt in die Junge Union begann seine kommunalpolitische Laufbahn. Seit 1997 ist er Stadtverbandvorsitzender der CDU Seelze, seit 1998 gehört er dem Rat an. Für das Amt des Bürgermeisters bewirbt der Jurist sich zum ersten Mal. rem

Von Sandra Remmer