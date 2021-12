Seelze

„Man macht sich ständig Gedanken, das ist belastend“, sagt Maren Lücke. Die Hebamme blickt auf über zwei Jahrzehnte Berufserfahrung zurück, zwei davon arbeitet sie nun schon unter den Bedingungen der Corona-Pandemie. Lücke betreut Familien in Garbsen und Seelze. Das tägliche Testen ist mittlerweile für sie schon zur Routine geworden, auch das regelmäßige Desinfizieren der Hände und der Arbeitsutensilien.

Familien nach der Geburt betreuen, ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen, das gehört mit zu Lückes Aufgaben. Im Rahmen der Pandemie bedeutet es allerdings für die Hebamme, auf Distanz zu arbeiten. „Am Anfang der Pandemie habe ich die Säuglinge gar nicht selbst gewickelt, aber die Eltern brauchen doch auch jemanden, der ihnen etwas zeigt, von dem sie etwas lernen können“, erklärt sie.

Trösten auf Distanz

Auch heute, nach zwei Jahren Corona-Erfahrung, achtet Lücke darauf, dass der Kontakt zu den Neugeborenen so kurz wie möglich ist – auf Kuscheln verzichtet sie ganz. Kuscheln sei eigentlich sonst ohne Pandemie ganz normal, gerade wenn die Mutter mit Übungen beschäftigt sei, würde sich die Hebamme liebevoll und körpernah um den Säugling kümmern. „Das geht mit Corona nicht und das vermisse ich sehr“, versichert sie.

Lücke berichtet, dass zu ihrer täglichen Arbeit unter den Pandemiebedingungen auch immer wieder Zweifel gehören. Oft frage sie sich, ob sie alles richtig mache. „Die Pandemie hat uns irgendwie schon geformt“, erklärt sie. Besonders schwer sei es für sie, wenn eine weinende Mutter vor ihr stehe. „Ich muss sie doch dann in den Arm nehmen und trösten, aber ich darf es nicht“, berichtet sie.

Schwangeren fehlen Impftermine

Die Eltern seien, so Lücke, im Hinblick auf Corona nicht sehr ängstlich, aber in allem sehr gespalten. Besonders das Thema Impfen während der Schwangerschaft würde oft thematisiert. Ein großes Problem sei allerdings, dass impfwillige Schwangere keinen oder nur sehr schwer einen Termin bekommen, oder lange in einer Warteschlange stehen müssten. „Das ist für die werdenden Eltern sehr belastend“, erklärt Lücke. Darüber hinaus seinen die jungen Mütter und Väter auch verunsichert im Hinblick auf die bevorstehenden Impfungen von Kindern. „Als Hebamme fängt man alles auf“, sagt Lücke. Zuhören und einfach Dasein spiele derzeit eine besonders wichtige Rolle.

Die Sorgen der Pandemie, so weiß die Hebamme, haben für die jungen Eltern viele Gesichter. Dazu würden unter anderem auch die fehlenden Basare gehören. „Ich kenne Eltern, für die ist das ein echtes Problem“, berichtet sie. Nicht auf einem Second-Hand-Basar einkaufen zu können, belaste Familien ebenso, wie die gebrauchten Sachen auf diesem Wege, nicht verkaufen zu können.

Von Heike Baake