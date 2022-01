Dedensen

Von Bücherzelle bis Grundschulanbau – die Themenliste für das neue Jahr der Ortsbürgermeisterin Heike Duve-Dieckmann ist lang. An erster Stelle, so sagt sie, wünsche sie sich aber ein Ende der Pandemie, denn das Dorf- und Vereinsleben müsse endlich wieder in Gang kommen.

Im neuen Schuljahr wird es an der Grundschule wieder eine zweizügige erste Klasse geben. Deshalb müsse der geplante Anbau, so Duve-Dieckmann, bis zum Sommer fertig sein. Der neue Klassenraum soll hinter der Turnhalle entstehen – noch haben aber die Bauarbeiten nicht begonnen. „Es wäre sehr schön, wenn der Anbau optisch dem vorhandenen Gebäude angepasst wird“, so Duve-Dieckmann.

Direkt an das Gebäude der Grundschule soll der Anbau erfolgen und einen weiteren Klassenraum ermöglichen. Quelle: Heike Baake

Auch bei dem Haus der Vereine soll es eine Veränderung geben. Dort soll ein Fahrstuhl in Zukunft einen barrierefreien Zugang sichern. Eine Prüfung durch ein Fachunternehmen im Auftrag der Stadt Seelze habe bereits stattgefunden. „Allerdings liegt uns noch kein Ergebnis vor“, erklärt Duve-Dieckmann. Der Fahrstuhl soll zukünftig körperlich eingeschränkten Besuchern den Zutritt zu Veranstaltungen ermöglichen.

Das Haus der Vereine soll einen barrierefreien Zugang durch einen Fahrstuhl neben der Feuertreppe erhalten. Quelle: Heike Baake

Nicht weit entfernt von Schule und dem Haus der Vereine befindet sich der Sportplatz. Das Vereinsheim des SV Dedensen bietet den Sportlern lediglich einen Besprechungsraum und Toiletten. „Es muss dringend ein neues Vereinsheim gebaut werden, wo Sportler sich umziehen und duschen können“, erläutert die Ortsbürgermeisterin. Derzeit müssten alle, auch die Gastmannschaften, dafür bis zur Turnhalle laufen. Der Antrag für einen Neubau wurde vom Ortsrat bereits im letzten Jahr gestellt.

Das Vereinsheim des Sportvereins soll durch ein neues ersetzt werden. Derzeit müssen alle Sportler zu den Umkleidekabinen und Duschen der Turnhalle laufen. Quelle: Heike Baake

Straßensanierung und Freizeitflächen

Duve-Dieckmann hat auch weiterhin die Sanierung der Straßen im Blick. „Viele Dedenser kritisieren den allgemeinen Zustand und sprechen mich an“, informiert sie. Unter anderem würde es sich um die Straßen Forstamtstraße, Breite Rehre und Auf dem Damme handeln. Für die Straße Altes Dorf sollen im Sommer die Pläne für die Sanierung, die 2023 erfolgen soll, vorgestellt werden. Dazu gehöre allerdings nicht der Bürgersteig, auf den der Ortsrat in der Vergangenheit bereits mehrmals aufmerksam gemacht hatte.

Unebenheiten auf dem Bürgersteig an der Straße Altes Dorf machen ein Gehen mit Rollator oder Kinderwagen unmöglich. Quelle: Heike Baake

Im neuen Jahr legt die Ortsbürgermeisterin ihren Fokus auch auf die Jugend. „Wir müssen Freizeitflächen schaffen, wo Fußball oder Basketball gespielt werden kann“, berichtet sie. Aus haftungsrechtlichen Gründen könne der B-Platz des Sportvereins von Freizeitsportlern nicht genutzt werden. „Die SPD-Ortsratsfraktion will einen Antrag stellen und um Prüfung bitten, ob eine Realisierung auf dem Festplatz möglich ist“, informiert Duve-Dieckmann. Das dortige Grundstück gehöre der Stadt Seelze.

Schaffung neuer Bauplätze

Zur Bündelung aller örtlichen Angebote und Termine soll es künftig in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung und insbesondere mit der Wirtschaftsförderung eine digitale Plattform geben, auf der sich Dedenserinnen und Dedenser informieren können. Auch eine Bücherzelle – ein Bücherschrank ist in einer Telefonzelle integriert – ist im Ort geplant. Die Anschaffungskosten in Höhe von 500 Euro wurden bereits vom Ortsrat bewilligt. „Für die Verankerung und den Innenausbau habe ich schon mehrere Spendenzusagen erhalten“, freut sich die Ortsbürgermeisterin.

Zwischen den Straßen Reuterwiesen und Raiffeisenstraße könnten neue Bauplätze entstehen. Quelle: Heike Baake

In Bezug auf die Wohnqualität im Ort will Duve-Dieckmann sich weiterhin dafür einsetzten, dass die ICE-Trasse nach Möglichkeit abgewendet wird und südlich von Dedensen verläuft. Auch müssten, so sagt sie, neue Bauplätze für Einfamilien- und Doppelhäuser entstehen. Mit den Grundstückeigentümern für die Fläche zwischen den Straßen Reuterwiesen und Raiffeisenstraße würden derzeit bereits Gespräche laufen.

Von Heike Baake