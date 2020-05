Seelze

Exakt 22 Besucher zählt Waltraud Gertz am Sonntagnachmittag im Heimatmuseum. Und die stellvertretende Vorsitzende des Heimatmuseums weiß das so genau, weil jeder Besucher an diesem Tag mit Name und Uhrzeit seiner Ankunft vermerkt wird. Es ist der erste Tag der Wiedereröffnung seit der Corona-bedingten Zwangsschließung des Museums, und auch jetzt ist dort die Öffnung nur mit strengen Sicherheitsauflagen möglich.

Kaffeestube bleibt vorerst geschlossen

„Wir haben eine Einbahnstraßenregelung. Die Besucher kommen unten herein, gehen dann in einer Richtung durch die Ausstellung nach oben. Dort ist dann der Ausgang“, erklärt Knut Werner, Vorsitzender des Museumsvereins, das Prozedere. Am Ausgang müssen die Besucher dann den Laufzettel, den sie beim Eintritt bekommen haben, wieder abgeben. Darauf vermerkt wird die Uhrzeit, wann sie das Heimatmuseum wieder verlassen haben. „Nach drei Wochen werden die Daten vernichtet“, erklärt Werner. So lange müssen sie aufbewahrt werden, um im Falle einer Corona-Erkrankung mögliche Infektionsketten zurück verfolgen zu können.

Außerdem ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes inzwischen selbstverständlich im Heimatmuseum. Wer keinen eigenen dabei hat, bekommt von den Museumsbetreibern einen selbst genähten zur Verfügung gestellt. Auch eine Flasche zur Händedesinfektion steht auf einem kleinen Bistrotisch bereit. Die dahinter befindliche Kaffeestube bleibt aktuell noch geschlossen. „Maximal zwei Tische könnten dort aufgrund der Abstandsregel bedient werden, das lohnt sich nicht“, sagt Werner. Um den erforderlichen Sicherheitsstand im gesamten Museum einhalten zu können, ist die Besucherzahl auf 24 Personen zur gleichen Zeit limitiert. „Es ist ein Experiment. Nun müssen wir sehen, wie es funktioniert“, sagen Gertz und Werner.

Wolfgang Schulze plant für seine Ausstellung eine Finissage für einen feierlichen Abschluss. Quelle: Sandra Remmer

Ausstellung „Provinzspitzen“ ist eröffnet

Für Stefan Scheiben aus Lohnde ist das Tragen eines Schutzes vor Mund und Nase kein Problem. „Man gewöhnt sich ziemlich schnell dran“, sagt Scheiben. Im Heimatmuseum ist er schon lange nicht mehr gewesen, und seinen Besuch an diesem Tag nutzt er auch, um sich die nun endlich eröffnete Ausstellung des Seelzer Karikaturisten Wolfgang Schulze anzusehen. Unter dem Titel „Provinzsspitzen –Karikaturen aus dem Nahbereich“ zeigen die 126 Karikaturen – allesamt im schwarzen Rahmen auf pinkem Passepartout – einen Querschnitt durch die Seelzer Stadtgeschichte.

Die Vernissage war ursprünglich für Mitte März geplant gewesen und ist der Corona-bedingten Schließung zum Opfer gefallen. Wie lange die Ausstellung des Seelzer Künstlers nun im ersten Obergeschoss den Museums zu sehen sein wird, steht noch nicht fest. Wolfgang Schulze geht jedoch davon aus, dass es über die Sommerferien hinaus gehen wird. „Vielleicht gibt es dann eine Finissage, für einen feierlichen Abschluss“, meint Schulze. Wer die Sonderausstellung und das Heimatmuseum besuchen möchte, hat nun wieder sonntags von 14.30 bis 17.30 Uhr die Gelegenheit dazu.

