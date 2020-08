Seelze

Das Heimatmuseum Seelze hat sein Programm bis Mitte nächsten Jahres vorgestellt. Vorgesehen sind nach der Finissage der Karikaturenausstellung eine Adventsausstellung mit Krippen sowie eine Kunstausstellung mit Bildern von August Heitmüller. „Wir haben jetzt Nägel mit Köpfen gemacht“, sagt Knut Werner, Vorsitzender des Museumsvereins.

Im September endet Karikaturenausstellung

Die Corona-Pandemie hat verhindert, dass die Ausstellung „Provinzspitzen – Karikaturen aus dem Nahbereich“ wie geplant am 15. März eröffnet werden konnte. Für die Präsentation seiner Arbeiten hatte Seelzes künstlerisches Multitalent Wolfgang Schulze ein eigenes Plakat entworfen. Doch zum Schutz vor dem Coronavirus wurde das Museum geschlossen und konnte erst Mitte Mai wieder öffnen. Doch zumindest eine Finissage soll es für die Karikaturenausstellung geben: Am Sonntag, 20. September, 15 bis 18 Uhr, endet die Ausstellung mit einem kleinen Weinfest. Vor dem Museum wird gebuttert, und auch ein Bücherverkauf ist vorgesehen. Denn der traditionelle Bücherflohmarkt der Bürgerstiftung war wegen der Corona-Pandemie ebenfalls ausgefallen. „Wir machen natürlich alles mit Abstand“, betont Werner.

Nach Krippen sind Bilder zu sehen

Passend zur Vorweihnachtszeit eröffnet das Heimatmuseum am 1. Advent, am Sonntag, 29. November, seine Adventsausstellung mit Krippen und Papierkrippen aus der Sammlung von Gertrud Müllmann. Die Exponate werden bis zum 31. Januar zu sehen sein. Dann folgt eine Kunstausstellung mit Bildern des Malers August Heitmüller (1873 bis 1935), die am Sonntag, 28. Februar, eröffnet wird. Heitmüller wurde in Gümmer geboren und studierte zunächst an der Kunstgewerbeschule in Hannover, bevor er seine Studien ab 1895 bei Franz von Stuck und Otto Seitz an der Akademie der Künste in München fortsetzte. Die Ausstellung endet voraussichtlich am 25. Juli.

Museum sucht Material zu Elisabeth Frucht

Das Museum will außerdem den Kosmetikhersteller Elisabeth Frucht in Letter würdigen und sucht dafür noch Material. Derzeit sei noch nicht allzuviel bekannt, sagt Werner. Die Firma wurde bereits 1997 geschlossen. Aktuell erinnert noch die Elisabeth-Frucht-Straße an den Betrieb.

Literatur soll genutzt werden können

Das Heimatmuseum hat in seinem Bestand auch zahlreiche Bücher, die sich mit der näheren Umgebung und der Region beschäftigen, sagt die stellvertretende Vorsitzende Waltraud Gertz. Diese Literatur möchte das Museum allen Interessenten zugänglich machen und plant deshalb eine Leseecke im Obergeschoss. „Wir denken an einen Ohrensessel und einen kleinen Tisch, damit in Ruhe geschmökert werden kann.“ Gedacht ist auch an eine weitere Modernisierung. Um eine Multimediaschau zu den einzelnen Stadtteilen erarbeiten zu können, sei eine Förderung beantragt worden. Denkbar sei etwa, dass Senioren einen kurzen Bericht über ihren Ort geben und Besonderheiten etwa zu Gümmer oder Kirchwehren vorstellten, sagt Gertz. „Das alles macht viel Arbeit, wir wollen dabei auch mit interessierten Schülern aus dem Georg-Büchner-Gymnasium zusammenarbeiten“, kündigt Werner an.

Museumscafé ist wieder geöffnet

Die Corona-Pandemie habe auch zu einem geringeren Spendenaufkommen geführt, bedauert Gertz. Denn auch als das Museum Mitte Mai wieder öffnen konnte, seien die gewohnten Besucherzahlen nicht erreicht worden. „Wir haben im Schnitt an jedem Sonntag zehn bis 20 Besucher, das ist im Verhältnis zu früher wesentlich weniger.“ Im vergangenen Jahr hatte das Museum im Schnitt 40 Besucher an jedem Öffnungstag gezählt. Ein Grund für den Rückgang sei wohl auch die Schließung der Caféstube gewesen. Diese sei aber unter Einhaltung der Abstandsregeln ab sofort wieder geöffnet. Alle Hygieneanforderungen würden vom Museum erfüllt, betont der Vorsitzende.

