Seelze

Das Heimatmuseum Seelze will am Sonntag, 18. Juli, um 15 Uhr seine Ausstellung „August Heitmüller – ein Künstlerporträt“ in seinen Räumen im Alten Krug an der Hannoverschen Straße 15 eröffnen. Gezeigt werden Arbeiten des Malers, die dem Museum von Privatleuten oder auch als Kopien von Museen zur Verfügung gestellt worden sind. Dazu kommen Fotos und Schriftstücke, die das Leben des Künstlers dokumentieren. Nach aktuellem Stand ist die im Heimatmuseum zugelassene Personenzahl auf 25 begrenzt, wobei Genesene und zweifach Geimpfte sowie Kinder zwischen acht und 14 Jahren nicht mitgezählt werden, sagt Waltraud Gertz, stellvertretende Vorsitzende des Museumsvereins.

Linolschnitte auf Japanpapier zeigen die Arbeit in der Landwirtschaft. Quelle: Thomas Tschörner

Heitmüller studierte in München und Berlin

Heitmüller wurde am 15. Juni 1873 in Gümmer geboren und wuchs mit sechs Geschwistern auf. Es wird vermutet, dass er nach Beendigung seiner Schulzeit und der Konfirmation zunächst das Handwerk als Anstreicher oder Dekorationsmaler erlernte. Was ihn letztlich dazu veranlasst hat, sich der Kunst zu widmen, oder wer seine künstlerische Begabung erkannte, hat das Museum nicht herausfinden können. Der künstlerische Weg des Gümmeraners begann mit dem Besuch der Kunstgewerbeschule in Hannover, dem sich 1895 ein Studium an der Akademie der Bildenden Künste in München und an der Kunstakademie in Berlin anschloss. Zu seinen Lehrern gehörten unter anderem Franz von Stuck, Otto Seitz, Leopold von Kalckreuth und Lovis Corinth. Studienreisen führten Heitmüller nach Paris, London, Amsterdam und Madrid. Dabei wurde er von Förderern unterstützt, die aber unbekannt geblieben sind. Nach seiner Rückkehr im Jahr 1908 arbeitete er in Ateliers in Gümmer, Bad Nenndorf, Hannover und Norderney.

Künstler macht sich als Porträtmaler einen Namen

Der Maler beschäftigte sich mit dem Impressionismus ebenso wie dem Expressionismus und war 1917 Mitbegründer der „Hannoverschen Sezession“. Heitmüller machte sich in Hannover als Porträtmaler einen Namen und malte Bildnisse von hannoverschen Persönlichkeiten aus dem kulturellen, politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben. In zwei Bänden wurden 1928 die „Hannoverschen Köpfe“ veröffentlicht, in denen 60 dieser Porträts zu finden sind, sagte Heinz Gehrke vom Museumsverein. Die genaue Zahl seiner Bilder könne nur geschätzt werden. Vermutlich seien es 200. „Heitmüller war ein fleißiger Maler, der bereits Ende des 19. Jahrhunderts aktiv war.“

Maler stirbt 1935 in Meran

Bereits am 15. Juni 1909 hatte August Heitmüller mit Helene Ottilie Olaga Zimmermann eine Studienkollegin geheiratet, die als Leni Zimmermann-Heitmüller ebenfalls als Malerin erfolgreich war. Offenbar pflegte das Ehepaar einen ähnlichen Stil. So sei es bei unsignierten Bildern schwierig, die Urheberschaft zweifelsfrei August oder Leni zuzuschreiben, sagt Waltraud Gertz. Dem umfangreichen gemeinsamen Werk zufolge sei es „künstlerisch eine erfolgreiche Zeit“ gewesen, sagt Gertz. Nach 14 Jahren wurde die Ehe im Mai 1924 geschieden. Über die Gründe für die Trennung hat das Museum nichts herausfinden können.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Anfang der 1920er-Jahre erkrankte der Künstler. Heitmüller war zunehmend auf Pflege angewiesen. Er heiratete 1925 die Pastorentochter Marion Hillmer, die ihn bis zu seinem Tod pflegte. Heitmüller starb am 4. Mai 1935 in der Nähe von Meran, wo er auch beerdigt wurde.

Für die Eröffnung ist eine Anmeldung erforderlich

Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl ist für die Eröffnung eine Anmeldung mit Angabe der Personenzahl erforderlich. Diese nimmt Waltraud Gertz unter der E-Mail-Adresse waltraud.gertz@gmx.net entgegen.

Von Thomas Tschörner