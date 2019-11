Seelze

Dichtes Gedrängel herrscht am Sonntagnachmittag im Heimatmuseum. Mehr als 80 Besucher sind gekommen, um bei derEröffnung der neuen Sonderausstellung „Bunte Welt der Puppenstuben“ mit dabei zu sein. Jeder möchte einen Blick erhaschen in die bezaubernden kleinen Zimmer, die mit sehr viel Liebe zum Detail eingerichtet sind.

Exponate kommen aus Garbsen

„Ich bin ganz glücklich. Es ist ganz nach meinen Vorstellungen“, sagt Gertrud Müllmann vom Spielzeugmuseum im benachbarten Garbsen, die die Exponate zur Verfügung gestellt hat. „Es ist wunderschön“, ergänzt die Sammlerin und gibt zu, fast ein wenig neidisch zu sein auf die große Ausstellungsfläche im Heimatmuseum, die eine derartige Präsentation der Puppenstuben überhaupt erst zulasse.

Sammlerin hofft auf Anregungen

Schwer begeistert ist auch Margitta Erdmann aus Seelze, die zur Eröffnung gekommen ist. „Ich bin selbst Sammlerin und große Anhängerin von Puppenstuben“, sagt Erdmann. Sogar ein Fotoalbum ihrer eigenen Puppenstube hat sie mitgebracht. „Für Anregungen und Kontakte“, erklärt Erdmann. Zuhause habe sie ihre Puppenstube im Wohnzimmer aufgebaut. Überall auf Weihnachts- und Kunsthandwerkermärkten halte sie Ausschau nach weiteren ergänzenden Einrichtungsgegenständen in Miniaturgröße.

Hinschauen lohnt sich

Genaues Hinschauen in die einzelnen Räume der rund 30 Puppenstuben lohnt sich in jedem Fall. Im hinteren Bereich des Ausstellungsraums im ersten Obergeschoss befindet sich ein kleiner Tisch, auf dem der Museumsverein ein Ratespiel vorbereitet hat: Auf verschiedenen Fotos sind kleine Details und Möbelstücke abgebildet, die in den Puppenhäusern wieder gefunden werden müssen. Auf den Gewinner wartet ein Gutschein von Petri & Waller.

Führungen sind möglich

Wer die Ausstellung im Heimatmuseum besuchen möchte, hat sonntags von 14.30 bis 17.30 Uhr die Gelegenheit dazu. Führungen sind auch werktags möglich, Termine können unter Telefon (05 11) 4 86 95 51 vereinbart werden.

Von Sandra Remmer