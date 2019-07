Seelze

Das Heimatmuseum Seelze eröffnet am Sonntag, 21. Juli, eine neue Sonderausstellung zu den Anfängen technischer Alltagsgeräte, bei der Exponate der Wanderausstellung des Museums für Energiegeschichte(n) der Avacon gezeigt werden. „Die Idee ist bereits in der Planungsphase der neuen Museumsräume im Alten Krug entstanden“, sagt Museumsleiter Heinz Gehrke. Dabei sei der Museumsverein von Avacon-Kommunalreferent Frank Glaubitz insbesondere bei Fragen der Beleuchtung unterstützt worden. Das Museum hatte im September 2018 seine neuen Räume im Alten Krug eröffnet, nachdem es zuvor in Letter ansässig war.

Gas erhitzt Bügeleisen und Waschmaschine

Die Waschmaschine hat einen Gasanschluss. Die Trommel musste aber noch von Hand gedreht werden. Quelle: Thomas Tschörner

Neun Exponate würden einen kleinen Überblick über die vergangenen 150 Jahre Energiegeschichte geben, sagt Ralf Baumgarten von Avacon, der die Ausstellung mit Mitarbeitern des Unternehmens in Seelze aufgebaut hat. Im Blickpunkt stehen dabei Haushaltsgeräte, die heute vielfach alltäglich und zum Teil nur noch wenig beachtet sind. Damals seien es aber Errungenschaften gewesen. So ist eine Waschmaschine mit einem Gasanschluss zu sehen: Per Gasbrenner konnte das Waschwasser erhitzt werden, die Trommel musste allerdings zum Bewegen der Wäsche noch per Hand bewegt werden. Ebenfalls mit Gas konnten Bügeleisen erhitzt werden. Zu dem Set gehörten praktischerweise zwei Bügeleisen. So konnte eines genutzt und das andere schon mal erwärmt werden. „Erfahrung war für die Bedienung unabdingbar“, sagt Baumgarten. Denn Temperaturanzeigen gab es nicht.

Ein Staubsauger, der auch als Föhn genutzt werden konnte - mithilfe eines ansteckbaren Zusatzrohres (rechts). Quelle: Thomas Tschörner

Staubsauger kann als Föhn genutzt werden

Eine flächendeckende Versorgung der Haushalte mit Gas habe es bereits vor der Stromversorgung gegeben. Das Museum für Energiegeschichte(n) dokumentiere etwa 100 Jahre Elektrogeschichte. Weil Elektromotoren noch in den Dreißigerjahren des vergangenen Jahrhunderts teuer und damit relativ selten waren, wurden sie oft mehrfach genutzt. Zu der Ausstellung gehört deshalb auch ein Staubsauger, der mit einem aufsteckbaren Zusatzteil zum Föhnen der Haare genutzt werden konnte. Die ersten Geräte hätten auch deutlich mehr Strom verbraucht als dies heutzutage der Fall sei. „Der Stromverbrauch pro Person ist trotzdem nicht geringer geworden, weil es einfach mehr Elektrogeräte pro Person gibt.“

Das Telefon mit Zugnummernschalter konnte sich gegenüber Apparaten mit Wählscheibe nicht durchsetzen. Quelle: Thomas Tschörner

Nicht alle Erfindungen konnten sich durchsetzen. So ist auch ein Telefon mit Zugnummernschalter zu sehen. Weil die Nutzer aber leicht abrutschen und sich damit verwählen konnten, setzte sich dann doch die Wählscheibe durch. Gezeigt wird außerdem ein Smartphone sowie die vielen in dem heutigen Mobiltelefon vereinten, früher separat erhältlichen Geräte wie unter anderem Kamera, Spiele, Kompass und Uhr.

Die Vitrine zeigt ein Smartphone sowie die vielen möglichen Zusatzfunktionen, für die früher separate Geräte nötig waren. Quelle: Thomas Tschörner

Museum will Kooperation mit Schulen ausbauen

Zur Wissensvermittlung ginge Avacon auch in die Schulen, sagte Baumgarten. In Zusammenarbeit mit Lehrern würden Schülerscouts aus den Fächern Physik und Geschichte ausgebildet, die dann wiederum andere Schüler an das Thema heranführen könnten. Das Heimatmuseum in Seelze arbeite ebenfalls mit Schulen zusammen, sagte Gehrke. Nach den Ferien wolle das Museum die ersten Kontakte mit der neuen Bertolt-Brecht-Gesamtschule ausbauen.

Ausstellung läuft bis Ende Oktober

Mit der Sonderausstellung über die Anfänge technischer Alltagsgeräte lässt das Museum keine große Lücke entstehen, nachdem Ende Juni die vielbeachtete Schulausstellung zu Ende gegangen war. Die neue Ausstellung kann noch bis zum 27. Oktober besichtigt werden. Das Heimatmuseum ist sonntags von 14.30 bis 17.30 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Führungen für Werktage können unter den Rufnummer (05137) 4392 und (0511) 485704 vereinbart werden.

Von Thomas Tschörner