Seelze

Um die Heimstättenbrücke zu überqueren, sollen Menschen mit Kinderwagen, Rollstuhl, Rollator und anderen Einschränkungen künftig eine Rampe nehmen können. 2,3 Millionen Euro soll die bauliche Ergänzung kosten. Im März hatte ein Planungsbüro mehrere Varianten vorgestellt – eine davon soll die Verwaltung nun zügig realisieren. Das geht aus einer Beschlussvorlage hervor, über die die Gremien noch abstimmen müssen.

Allerdings soll die etwa 140 Meter lange Rampe den bestehenden Aufzug nicht ersetzen, sondern ergänzen. Das hatte die CDU-Fraktion im Rat im Dezember 2019 gefordert. Der Fahrstuhl war in den vergangenen Jahren immer wieder über längere Zeiten ausgefallen – das hatte zu viel Unmut geführt. Auch deshalb wird nun für den barrierefreien Übergang über die Bahngleise zwischen der Kernstadt und Seelze-Süd eine weitere Option angeboten.

Förderung ist möglich

An den Kosten von mehr als 2,3 Millionen Euro für die Rampe will sich auch die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV) beteiligen. Das sich das Bauwerk auch positiv auf den Radverkehr auswirken wird, wird eine anteilige Förderung von bis zu 70 Prozent in Aussicht gestellt. Im Frühjahr 2022 soll dafür ein Förderantrag gestellt werden.

Sollte die Rampe vor allem auch von Radfahrern genutzt werden, ließe sich ein Konflikt mit Fußgängerinnen und Fußgängern und Menschen mit Rollator oder Rollstuhl nicht ausschließen. Davon geht die Stadtverwaltung aus. Auch deshalb wird empfohlen, dass der Aufzug auch weiterhin – vor allem für Personen zu Fuß – in Betrieb bleibt.

Die Heimstättenbrücke ist rund 190 Meter lang und 2,90 Meter breit. Die Rad-Fußgänger-Brücke ermöglicht die Überquerung der Bahngleise und wird täglich von vielen Menschen genutzt. Entsprechend oft wird der Aufzug in Anspruch genommen. Allein für den Zeitraum von Januar bis Juni 2019 hatte die Verwaltung rund 77.500 Fahrten dokumentiert – das entspricht etwa 428 Fahrten pro Tag.

Von Linda Tonn