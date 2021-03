Seelze

Wenn jemand aus Seelzes Kommunalpolitik kaum mehr wegzudenken ist, dann ist das SPD-Urgestein Heinrich Aller. Seit fast 50 Jahren gehört er dem Rat der Stadt Seelze ohne Unterbrechung an. Nun hat der 73-Jährige seinen Rückzug von der politischen Bühne bekanntgegeben und mitgeteilt, dass er bei der Kommunalwahl im September auf eine erneute Kandidatur verzichten wird.

Ein halbes Jahrhundert ist genug

„Meine Entscheidung ist wohlüberlegt und steht fest“, sagt Aller. Er verzichte auf eine erneute Kandidatur für den Seelzer Rat insbesondere deshalb, weil er zu Beginn der nächsten Wahlperiode 74 Jahre alt sein werde. Er könne seinen Genossen und den Wählern nicht garantieren, dass er sich wie bisher und mit dem gleichen Einsatz als Mandatsträger für eine volle Ratsperiode engagieren könne. Seine Funktion als Vorsitzender des Ausschusses für Zentrale Dienste will Aller nach eigenen Angaben bis zum Ende der Wahlperiode 2021 weiter erfüllen. Zudem kündigt der Seelzer an, sich als Mitglied der SPD auch in Zukunft in politische Themen einbringen zu wollen. Seine neu gewonnen freie Zeit will Heinrich Aller seiner Familie und seinen Vorlieben für Lesen, Schreiben und Fotografieren nutzen.

Kommunalpolitik mit Herzblut

Heinrich Aller hat sich stets als ehrenamtlicher Kommunalpolitiker für die Belange seiner Heimatstadt Seelze eingesetzt. Für ihn seien Landes- und Kommunalpolitik zwei Seiten derselben Medaille, betont der Politiker. Von 1982 bis 2013 gehörte er außerdem als Abgeordneter dem Niedersächsischen Landtag an, von 1998 bis 2003 bekleidete er dort das Amt des Finanzministers.

Von Sandra Remmer