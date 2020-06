Lathwehren

Es ist nicht zu übersehen, das große Insektenhotel am Rand des Friedhofs. Die Nist- und Überwinterungshilfe erfreut neben den kleinen Krabbeltieren auch manchen Friedhofsbesucher. Heinrich Bremer (89) brauchte fast drei Monate für die Umsetzung des Projektes, immerhin musste er dafür reichlich Material sammeln. „Ich habe nur natürliche Gegenstände benutzt“, erklärt er. Neben Lehm und Holz kamen Pflanzenstängel, Strohhalme sowie Holzwolle zum Einsatz.

Naturmaterialien kommen zum Einsatz

Bremer teilte sein Bauwerk in mehrere sogenannte Gefache ein, die für verschiedene Insektenarten geeignet sind. Informationen holte er sich dafür beim Naturschutzschutzbund ( Nabu) und im Internet. „Erdbienen, Florfliegen, Ohrwürmer oder Schmetterlinge sind hier zu Hause“, sagt der Rentner.

Die integrierten Lochsteine deckte er von hinten mit Lehm ab, um den Insekten geschlossene Hohlräume anzubieten. Zahlreiche Löcher bestückte er zusätzlich mit Halmen und Stängeln, um verschieden großen Insekten ein passendes Angebot zu machen. Der an der Vorderseite angebrachte Draht soll den Besuch der Spechte verhindern. Kirchenvorstandsmitglied Sabine Schmidt gehört mit zum Friedhofsvorstand, der das Aufstellen des Insektenhotels befürwortete. Sie freue sich sehr, dass es gut ankomme, sagt sie.

Ehrenamtliche pflegen Friedhof

Der Friedhof wird nicht von der Kirche bezuschusst und muss sich selbst tragen, berichtet Bremer. 15 Ehrenamtliche pflegen die Anlage. „Wir nennen sie die Friedhofsmäuse“, sagt Schmidt. Auch Bremer gehört dazu und war Mitinitiator für eine Blühwiese, die den Besuchern des Insektenhotels Nahrung bietet. Neben Margeriten, Alexandrinerklee und Gräsern leuchtet dort auch dunkelroter Klatschmohn.

Friedhelm Ilse, Vorsitzender der Nabu-Ortsgruppe Seelze, kennt sich mit Insektenhotels aus und weiß, das diese gern von solitären Bienen und Wespen genutzt werden. „Sie leben nicht in Völkern, sind Einzelgänger und legen dort ihre Eier ab“, sagt er. In Niedersachsen gebe es allein 700 verschiedene Arten. Äußerst wichtig sei jedoch, dass in der Nähe eines Insektenhotels auch Nahrung zu finden sei. Eine Blühwiese ohne exotische Pflanzen, wie auf dem Latherwehrener Friedhof, sei die beste Voraussetzung. Früher hätten die Insekten noch von Unkraut auf den Feldern leben können, sagt Ilse, heute gebe es dort für sie leider keine Nahrung mehr.

Von Heike Baake