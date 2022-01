Seelze

Mehr Werbung und Pflege für das Image der Stadt Seelze geht kaum: Der Verein Historische Maschinen Seelze hat es bis in die Fachpresse geschafft. Auf insgesamt sechs Seiten des Fachmagazins „Oldtimer Traktor“ zeigen die Treckerfreunde unter der Rubrik „Land und Leute“ sich und ihre Heimatstadt auf zahlreichen Bildern von ihrer besten Seite. Die Februarausgabe des Magazins ist aktuell im Zeitschriftenhandel erhältlich.

Besuch von Redakteur und Fotograf

Entstanden ist der Bericht durch Zufall. „Ich habe eigentlich wegen einiger Bilder mit der Redaktion telefoniert“, sagt Peter Blume vom Verein Historische Maschinen. Irgendwie sei das Gespräch dann auf den Verein und seine Aktivitäten gekommen, und die Idee für ein persönliches Treffen war geboren. Am 11. Juli waren Redakteur und Fotograf vor Ort in Döteberg, wo sich auf dem Hof von Heinrich Rindfleisch zahlreiche Trecker-Oldtimer zu einer beeindruckenden Parade aufgebaut hatten.

Parade auf dem Hof

Der Hof von Heinrich Rindfleisch war auch der Startpunkt. Von dort aus setzte sich die Kolonne schließlich in Bewegung und erreichte schließlich die Kernstadt – nicht ohne zuvor an für Seelze typischen Bauwerken wie der Flutbrücke und der Harenberger Mühle vorbeigefahren zu sein. Auch Pastor Ortwin Brand und der St. Martinskirche stattete die Truppe einen Besuch ab, genauso wie dem bekannten Obentrautdenkmal, das an die berühmte Schlacht im Dreißigjährigen Krieg erinnert, bei der Reitergeneral Michael von Obentraut den Kampf gegen Graf Tillys Truppen bei Seelze verlor und ums Leben kam. Und dank der Unterstützung von Stadtpressesprecher Carsten Fricke, der im Rathaus auch für das Stadtmarketing zuständig ist, erfahren die Leser nicht nur eine Menge Fachliches über historische Traktoren und landwirtschaftliches Gerät, sondern auch noch weiteres Wissenswerte zur Seelzer Stadtgeschichte.

HMS hat mehr als 30 Termine

Der Bericht in der Fachpresse ist für den Verein Historische Maschinen ein gelungener Auftakt in ein ereignisreiches neues Jahr. „Wir haben 35 Termine“, sagt Peter Blume. Im vergangenen Jahr habe der Verein trotz Corona so gut wie alle üblichen Aktivitäten durchführen können. „Mit Abstand und im Freien war vieles möglich“, sagt Blume und zählt auf: „Äpfel pflücken, Saft mosten, Kartoffeln roden und Heu machen.“ Ausgefallen seien allerdings die gemeinsamen Ausfahrten. Zuletzt hatten die Vereinsmitglieder das Weihnachtsdorf der HGS (Verein für Handel und Gewerbe) aktiv beim Auf- und Abbau unterstützt. Zum vierten Advent haben die Treckerfreunde den Seelzerinnen und Seelzern zudem bei einer Ausfahrt mit weihnachtlich geschmückten Traktoren einen Adventsgruß gesendet.

Neue Mitglieder willkommen

Wer sich für den Verein der Historischen Maschinen interessiert, findet im Internet unterhms-seelze. de weitere Informationen. „Neue Mitglieder sind bei uns willkommen“, sagt der Vereinsvorsitzende Hans-Heinrich Hilgert. Ein eigener Traktor sei keine Voraussetzung, um in den Verein einzutreten. Interesse an historischen Landmaschinen und an deren Hege und Pflege sollte allerdings vorhanden sein.

Von Sandra Remmer