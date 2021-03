Seelze

Bereits seit mehr als vier Monaten verwaisen die Sportplätze und Sporthallen in Seelze – coronabedingt. Noch härter getroffen sind Sportarten, die ausschließlich in geschlossenen Räumen stattfinden oder auf Körperkontakt angewiesen sind: Manch ein Sportler wartet bereits seit mehr als einem Jahr darauf, wieder trainieren zu können.

Dennis Steuber ist Fußballer beim SV Dedensen. Der 20-Jährige vermisst seine Mannschaft und freut sich bereits auf die Rückkehr auf den Fußballplatz – wann auch immer das sein wird. „Endlich mal wieder vernünftig bewegen mit den Leuten. Wir hatten immer so viel Spaß. Das fehlt jetzt natürlich komplett“, sagt er.

Steuber gibt auch im Lockdown nicht auf. Während ihm in den Wintermonaten das Joggen in der Kälte eher schwerfiel, ackerte er vor allem an den Gewichten. „Das Krafttraining konnte ich anfangs ohne Probleme immer morgens und abends einbauen. Die Steigerungen merkt man da schon enorm.“ Wann er wieder mit seiner Mannschaft trainieren wird? Steuber ist eher pessimistisch: „Ich habe wenig Hoffnung, dass das dieses Jahr noch etwas wird.“

Platzprobleme im Wohnzimmer

Länger als der Fußballer Steuber wartet Nils Bödecker auf die Rückkehr zur sportlichen Normalität. Der 15-Jährige macht Karate beim Karate-Club Seelze und kann seinen Sport bereits seit über einem Jahr nicht mehr richtig ausüben. Denn bei der Kampfkunst handelt es sich um einen Kontaktsport, bei dem man zumeist einen Partner benötigt. In der eigenen Wohnung bekommt Bödecker so langsam Platzprobleme.

Trotzdem bekommt der Träger des braunen Gürtels von seinem Verein über Onlinevideorunden jede Menge Unterstützung. „Meine Trainer lassen sich immer wieder etwas Neues einfallen. Wir machen sogar manchmal virtuelle Events zusammen, beispielsweise zum chinesischen Neujahrfest. Die Paarübungen fehlen aber natürlich trotzdem komplett“, sagt Bödecker.

Lesen Sie auch Pandemie führt vermehrt zu Austritten aus den Sportvereinen

Dafür powert sich der Karateka an anderer Stelle aus – an den Hanteln oder dem neu angeschafften Boxsack. Wann er wieder im Verein ran kann? „Ich glaube, dass es noch länger dauert, weil sich viele Menschen nicht richtig an die Corona-Regeln halten“, sagt der 15-Jährige.

Onlinekurse sind nicht möglich

Auch die Ältesten warten händeringend auf den Wiederbeginn des Sportangebots. Horst Kothe leitet die Turngruppe der über 50-Jährigen beim RSV Seelze. Normalerweise steht bei ihm Turnen und Rückengymnastik auf dem Programm. Im Moment geht nur Walken an der frischen Luft. Seit mehr als einem Jahr warten Kothe und seine Gruppenmitglieder auf gemeinsames Training. „Es fehlt uns allen, dass wir Sport treiben können. Meine Lebensgefährtin und ich machen zumindest die Übungen zu Hause weiter.“

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Onlineangebote kommen für Kothe nicht infrage. Dem überwiegenden Teil seiner Gruppe fehlten jegliche Internetkenntnisse, sagt er. Der 82-Jährige hofft auf eine rasche Rückkehr zur Normalität. „Das Sportmachen in der Gesellschaft ist das Wichtigste.“

Von Curdt Blumenthal