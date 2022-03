Seelze

Die Stadtverwaltung soll mit dem Team Brand- und Katastrophenschutz der Region Hannover die Erfordernisse eines Katastrophenschutzlagers in der Obentrautstadt prüfen. Dies fordert das Ratsbündnis von SPD und Grünen in einem Antrag, über den die politischen Gremien noch beraten müssen. Als Grund werden veränderte Umwelteinflüsse genannt, konkret Starkregen und Hochwasser.

Leine sorgt immer wieder für Überschwemmungen

Vor allem in Seelzes Kernstadt und dem Stadtteil Letter gebe es im Bereich der Leine immer wieder starke Überschwemmungen, begründen der SPD-Fraktionsvorsitzende Johannes Seifert und Grünen-Fraktionschef Knut Werner ihren gemeinsamen Antrag. Besonders die Garbsener Landstraße in Seelze und die Stöckener Straße in Letter sind in den vergangenen Jahren immer wieder zeitweise gesperrt worden, weil die Fahrbahnen überflutet waren. Seifert und Werner verweisen darauf, dass es bei den sogenannten Jahrhunderthochwassern HQ100 und HQ200, mit denen statistisch alle 100 beziehungsweise 200 Jahre zu rechnen ist, besonders in Letter mit einer weitflächigen Überschwemmung von Wohngebieten kommen würde. In Letter wäre auch die Feuerwache von einer solchen Katastrophe betroffen.

Wall am Wiesenweg wird von Wasser aufgeweicht

Ein Schwachpunkt in Letter ist auch der Wiesenweg, der auf einem Erdwall gebaut wurde. Bereits das letzte wochenlange Hochwasser habe den Wall erheblich aufgeweicht. Wegen einer Bruchgefahr hätte die Feuerwehr regelmäßig zu Kontrollgängen aufbrechen müssen. „Entgegen vielfältiger Meinung ist der Wall in seiner Ausführung kein Deich“, erklären Seifert und Werner. Somit könne es schon bei geringeren anhaltenden Hochwassern zu einer Überschwemmung der Wohngebiete kommen. Zuletzt hatte Letters Ortsbürgermeister Rolf Hackbarth den Wiesenweg als mögliches Problem ausgemacht. Zwar habe der Wall bislang immer standgehalten. Würde er aber reißen, wäre ein Drittel Letters überschwemmt.

Die Pferde: Sie müssen in Sicherheit gebracht werden wenn das Wasser steigt. Quelle: Patricia Chadde (Archiv)

Katastrophenschutzlager soll wohnortnah sein

Um für eine Evakuierung, Unterbringung und Versorgung vorbereitet zu sein, soll die Einrichtung eines wohnortnahen Katastrophenschutzlagers in der Stadt Seelze geprüft werden, fordern Seifert und Werner. Alfred Blume, Seelzes Ehrenortsbrandmeister und Leiter der technischen Einsatzleitung (TEL) der Region Hannover, hält den Antrag für sinnvoll. Eingelagert werden könnten etwa Sandsäcke, aber auch Schutzwände zum Aufstellen. Diese würden wie große Schläuche das Wasser abhalten. Erste Schritte seien bereits gemacht worden. So habe die Ortsfeuerwehr Seelze gemeinsam mit dem benachbarten Bauhof eine Sandsackfüllmaschine. Und bei der Ortsfeuerwehr Letter sei ein Versorgungsfahrzeug stationiert.

Andere Kommunen sind schon vorbereitet

„Wenn die Stadt ein Katastrophenschutzlager anlegen möchte, wird sie das wohl selbst bezahlen müssen“, sagt Blume. Es sei aber sinnvoll, zum Eigenschutz vorbereitet zu sein. Wie das konkret ausgestaltet werde, müsse erarbeitet werden. Möglicherweise sei keine zusätzliche Halle erforderlich, weil Material auch in Container gelagert werden könne, die dann mit dem Wechselladerfahrzeug der Feuerwehr zum Einsatzort gebracht werden könnten. Nicht alles müsse die Stadt selbst erfinden. Denn derartige Einrichtungen gebe es bereits in Laatzen, Hannover und der Region Hannover. „Das muss kein Schnellschuss werden, weil man schauen kann, was andere machen“, sagt Blume.