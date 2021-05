Seelze

Seit 45 Jahren ist Hort Labitzke als Kirchenvorsteher ehrenamtlich in der St.-Martin- Kirchengemeinde aktiv. In den fast fünf Jahrzehnten hat sich der heute 82-Jährige zu einem Fachmann in Fragen rund um die Kirche entwickelt. „Für uns ist er mit seinen Erfahrungen sowie seiner Übersicht ein Glücksfall und stets ein wichtiger Gesprächspartner bei allen Beratungen und Diskussionen“, sagt Pastor Ortwin Brand. In einem Gottesdienst am Pfingstsonntag würdigte er Labitzkes langjähriges, unermüdliches Engagement.

Freude bei Arbeit mit Jugendlichen

Labitzke, der 1946 mit seiner Familie aus Breslau kam, ist seit seiner Kindheit mit der Kirche eng verbunden. „Großvater und Eltern haben es mit vorgelebt“, sagt er. Im Alter von 14 Jahren trat er den christlichen Pfadfindern bei und absolvierte eine Ausbildung für Morgenandachten. „Ich habe mich in diesem Umfeld einfach wohl gefühlt“, erzählt der Rentner. Bereits zu dieser Zeit habe er den damaligen Pastor bei der Gottesdienstgestaltung unterstützt. Später engagierte sich Labitzke bei der evangelischen Jugend und lernte dort seine Ehefrau Hiltrud (79) kennen.

Es folgten die Stationen Kindergottesdienstleitung in Lohnde und Ausbildung zum Lektor, bis Labitzke schließlich 1976 in Seelze in den Kirchenvorstand eintrat. Er sei damals als Zugezogener gewählt worden, da er bereits durch seine Jugendarbeit bekannt war und der evangelische Kindergarten ihn vorgeschlagen habe, erinnert er sich. Der und auch die gesamte Jugendarbeit fielen schließlich auch in seinen Aufgabenbereich als Kirchenvorsteher. Besonders gern erinnert sich der 82-Jährige an die Freizeiten mit 70 Jugendlichen in Dänemark oder auf der Insel Föhr. „Das war eine schöne Arbeit und hat mir viel Freude gemacht“, erklärt er.

Foto aus den Achtzigerjahren: Gern trafen sich die Kirchenvorstandsmitglieder zu einem gemütlichen Beisammensein - Hiltrud und Horst Labitzke rechts im Bild. Quelle: privat

Viele Bauvorhaben betreut

In den fast fünf Jahrzehnten Kirchenvorstandsarbeit war Labitzke auch für drei Amtsperioden stellvertretender Vorsitzender. Er gehörte dem Bauausschuss an, der für viele Projekte der Kirchengemeinde zuständig war. „Der Abriss des alten Gemeindehauses sowie der anschließende Neubau, die Orgelsanierung oder die Renovierung des Kircheninnenraumes erforderten viel Einsatz“, verrät er. Auch an der Entscheidung, dass die Friedhofskapelle ein Vordach erhalte, um Trauergäste bei großen Beerdigung vor Regen zu schützen, hat der Kirchenvorsteher mitgearbeitet.

Jede Aufgabe habe er stets gern übernommen, so Labitzke, denn es gehöre zu seiner christlichen Überzeugung, sich zu engagieren. Man dürfe nicht nur mitlaufen, man müsse auch etwas tun, das sei stets seine Einstellung gewesen.

Besonders dankbar ist das Kirchenvorstandsmitglied dafür, dass ihm die Begabung des freien Sprechens gegeben ist. „Schließlich muss ich meine Überzeugung auch gut rüber bringen können“, erklärt er. In der jetzigen Wahlperiode ist Labitzke auf eigenen Wunsch nur noch in den Kirchenvorstand berufen. Das würde ihm einen sofortigen Austritt ermöglichen und hätte nicht die Konsequenz einer Neuwahl. Auch bei dieser Entscheidung lag der Fokus des Rentners auf dem Wohl seiner Kirchengemeinde. „Ich hoffe aber, dass der liebe Gott mir noch ein paar Jahre gibt“, sagt er.

Von Heike Baake