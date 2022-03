Seelze

„Ein bisschen aufgeregt war ich schon, ich wusste ja nicht, was auf mich zukommt“, erzählt Horst Labitzke von seinem Besuch im Gästehaus der niedersächsischen Landesregierung. Dort hat ihm am Donnerstag Justizministerin Barbara Havliza (CDU) die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen.

15 Gäste durften Labitzke in die Villa im Zooviertel begleiten. Neben seiner Ehefrau Hiltrud und weiteren Familienmitgliedern hatte er auch ehemalige Wegbegleiter ausgewählt. Dabei war sich der Seelzer lange Zeit gar nicht so sicher gewesen, wofür er eigentlich geehrt werden sollte. Infrage kamen schließlich mehrere Möglichkeiten: Labitzke hatte sich jahrzehntelang in verschiedenen Posten bei der evangelischen Kirche engagiert, auch im Schulbiologiezentrum und in der JVA Hannover war er aktiv. Und als Pilzsachverständiger hatte er sich weit über Seelzes Grenzen hinaus einen Namen gemacht.

„Die Justizministerin war gut informiert“

„Das alles wusste auch die Justizministerin, sie war gut informiert“, freut sich der Geehrte. Die Medaille gab es aber letztlich für die Zeit, die Labitzke in der JVA Hannover verbrachte. Das waren unterm Strich fast fünf Jahrzehnte. Allerdings nicht als Insasse.

Bereits 1972 fing der gelernte Buchdruckermeister dort mit seiner ehrenamtlichen Arbeit an, er bildete zunächst Inhaftierte aus. „Die Ausbildung wurde aber nach Sehnde verlegt, und ich musste mir etwas Neues suchen“, erinnert sich der Rentner. Labitzke landete damals als Schulassistent an der St. Ursula-Schule in Hannover – und kam dort über einen Kontakt im Lehrerzimmer schließlich wieder zur JVA zurück. „Ich wurde gefragt, ob ich bei einer Gruppe, die ein Pfarrer gegründet hatte, ehrenamtlich mitmachen möchte“, erinnert er sich. Einfach als Mensch für die Strafgefangenen da zu sein, das sei damals die Anforderung gewesen.

Ausflüge mit Inhaftierten

So startete Labitzke 1980 mit neuen ehrenamtlichen Aufgaben wieder in der JVA. Wichtig seien nicht nur die Gespräche mit den Inhaftierten, sondern auch das Zusammensein bei gemeinsamen Ausflügen gewesen. „Ich habe auch immer mal wieder jemanden über das Wochenende mit nach Hause genommen“, berichtet der Seelzer. Ein Vertrauensverhältnis mit den Inhaftierten aufzubauen, sei ihm in fast allen Fällen gelungen. Über wenige Erlebnisse aus dieser Zeit dürfe er, trotz lebenslanger Schweigepflicht, auch sprechen, versichert er.

Labitzke berichtet zum Beispiel von einem Inhaftierten, der bei einer gemeinsamen Pilzsuche verloren ging, aber rechtzeitig wieder auftauchte, und über andere, die ihm bei der Renovierung seines Wohnzimmers halfen oder ihn zum Kindergartenfest begleiteten. „Es war eine sehr erfüllte Zeit für mich“, sagt der heute 83-Jährige. Über die Würdigung seines Engagements habe er sich sehr gefreut – und den Orden wolle er bei passenden Anlässen auch tragen.

Von Heike Baake