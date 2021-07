Seelze

Die Verwaltung soll in Briefen an die Eltern den Bedarf nach einer gymnasialen Oberstufe an der Bertolt-Brecht-Gesamtschule abfragen. Dies fordert die CDU-Fraktion im Rat in einem Antrag, über den die politischen Gremien noch beraten müssen. Um die Voraussetzungen für eine Oberstufe an der Gesamtschule sicherzustellen, soll die Verwaltung zudem mit dem Land verhandeln und an persönliche Zusagen des Kultusministers erinnern.

Behörde hat Zweifel an Zahlen der Stadt

Die Stadt hatte bereits im März vergangenen Jahres die Einführung einer Oberstufe an der Bertolt-Brecht-Gesamtschule beantragt. Bei einem Besuch an der Schule hatte sich auch Kultusminister Grant Hendrick Tonne für eine Oberstufe an der IGS ausgesprochen. Für Verunsicherung bei Kommunalpolitikern der Obentrautstadt hat vor einigen Tagen ein Schreiben des Regionalen Landesamtes für Schule und Bildung Hannover (RLSB) gesorgt. In dem Papier teilt die Behörde der Stadt mit, dass die Genehmigung für eine gymnasiale Oberstufe derzeit nicht erteilt werden könne. Denn eine realistische Prognose der Schülerzahl liege noch nicht vor. So lasse sich nicht zuverlässig und nachhaltig prognostizieren, ob die Mindestzahl von 54 Schülerinnen und Schülern pro Jahrgang langfristig an der IGS Seelze erreicht werde.

180 Schüler im achten Jahrgang

Die SPD-Fraktion hatte auf den Brief des RLSB mit einer vom Rat in einer Sondersitzung in der Sommerpause zu beschließenden Resolution reagiert. Danach soll die Behörde ihre Nichtgenehmigung mit sofortiger Wirkung zurückziehen. Außerdem soll die Stadt Seelze bei ihrem Bestreben unterstützt werden, zwei gleichwertige Schulzentren – das Georg-Büchner-Gymnasium in Letter und die Bertolt-Brecht-Gesamtschule in Seelze – zu realisieren. Jetzt legt die CDU-Fraktion einen eigenen Antrag vor. „Das Vorgehen der Landesschulbehörde zu geforderten aussagekräftigen Daten zur Fachleistungsdifferenzierung der Schülerinnen und Schüler ist nicht nachvollziehbar“, sagt der CDU-Fraktionsvorsitzende Jens Willms. Schon jetzt besuchten 180 Schülerinnen und Schüler den achten Jahrgang.

Auf dem Gelände des Schulzentrums Seelze wird gebaut: Die ehemalige Hausmeisterwohnung ist bereits abgerissen. Quelle: Thomas Tschörner

Geforderte Zahl sieht Willms als übertroffen an

„Damit dürfte bereits jetzt feststehen, wie viele von den Schülerinnen und Schülern einen erweiterten Sekundarabschluss I bekommen werden“, verweist Willms auf vorliegende Erfahrungswerte. Deshalb sei davon auszugehen, dass mindestens ein Drittel der Schülerinnen und Schüler den Abschluss erreichen würde. „Auf dieser Datenbasis kann schon jetzt ermittelt werden, dass die in der ursprünglichen Prognose geforderte Zahl von 54 Schülerinnen und Schüler übertroffen werden dürfte“, meint der CDU-Fraktionsvorsitzende in der Begründung des Antrags.

CDU hält Resolution für den falschen Weg

Zur Erreichung des Ziels einer gymnasialen Oberstufe für die IGS sei eine Resolution an die Landesschulbehörde sachlich und fachlich der falsche Weg. Vielmehr käme es darauf an, dass die Verwaltung von der Landesschulbehörde geschaffene formelle Hürden überwinden könne. Deshalb solle die Verwaltung zügig Elternbriefe versenden und den Bedarf für eine Oberstufe in Erfahrung bringen. Außerdem soll die Stadt mit dem Kultusministerium verhandeln und auf die durch die formellen Hürden nicht mehr vorhandene Planungssicherheit aufmerksam machen. Gleichzeitig soll die Verwaltung an die persönlichen Zusagen des Ministers erinnern.

Rat tagt außer der Reihe

Der Rat der Stadt Seelze, der seine letzte Sitzung vor der Kommunalwahl eigentlich bereits absolviert hat, kommt am Donnerstag, 22. Juli, noch einmal außerplanmäßig per Videokonferenz zusammen. Auf der Tagesordnung stehen die von der SPD vorbereitete Resolution und der CDU-Antrag. Beginn ist um 18 Uhr.

