Die Bertold-Brecht-Gesamtschule (IGS) und das Georg-Büchner-Gymnasium nehmen von Montag, 11. Mai, bis Mittwoch, 20. Mai, Anmeldungen für ihre neuen fünften Jahrgänge entgegen. Das Verfahren gestaltet sich aufgrund der Corona-Pandemie anders als gewohnt – in diesem Jahr sollen die Anmeldungen vorrangig online erfolgen.

Anmeldeformulare auf der Homepage

Die Schulleitungen der IGS und des Gymnasiums haben den gemeinsamen Anmeldezeitraum miteinander abgestimmt. Die Eltern können die Anmeldungen ihrer Kinder unkompliziert über die Homepage ihrer gewünschten weiterführenden Schule vornehmen. In diesem Zeitraum sind die entsprechenden Formulare dort verfügbar.

Alle Eltern werden von beiden Schulen ausdrücklich gebeten, die Onlineanmeldung zu nutzen und nur in Ausnahmefällen persönlich zu erscheinen. Die Bertolt-Brecht-Gesamtschule und das Georg-Büchner-Gymnasium haben speziell für Eltern, denen eine Onlineanmeldung nicht möglich ist, eine gesonderte Regelung vorgesehen.

Alle Informationen auf Homepage

An der Bertolt-Brecht-Schule können Eltern ihre Kinder in der Zeit von Donnerstag, 14. Mai, bis Mittwoch, 20. Mai, jeweils von 8 bis 13 Uhr sowie von 15 bis 18 Uhr persönlich in der Schule anmelden. Dafür erfolgt keine Terminvergabe. Auf der Internetseite unter www.bbg-seelze.de oder per Telefon unter (05137) 9830750 bietet die Bertolt-Brecht-Gesamtschule weitere Informationen zum Anmeldeverfahren, zu ihrem pädagogischen Konzert und vielem mehr.

Eine persönliche Anmeldung der künftigen Fünftklässler entfällt in diesem Jahr grundsätzlich am Georg-Büchner-Gymnasium. Das Formular zur Onlineanmeldung und weitere Informationen zum Gymnasium finden die Eltern und Kinder auf der Internetseite www.gbgseelze.de. Für Eltern, die keine Möglichkeit zu einer Onlineanmeldung oder Schwierigkeiten mit diesem Verfahren haben, bietet das Gymnasium von Donnerstag, 14. Mai, bis Mittwoch, 20. Mai, persönliche Anmeldungen nach vorheriger Terminabsprache unter Telefon (0511) 4003980 an.

