Seelze

Im Restaurant Hafenblick erhebt Peter Kröning das Glas und begrüßt die gut gelaunten Gäste zur Feier der diamantenen Hochzeit. „Wir freuen uns, dass ihr diesen Tag mit uns feiert“, sagt der 85-Jährige und blickt liebevoll zu seiner Ehefrau Ilse hinüber. Im Jahr 1960 gaben sich die beiden das Ja-Wort – und von der damaligen Feier in Letter haben sie ein Schwarz-Weiß-Foto mitgebracht. „Wir blicken dankbar auf unsere lange, gemeinsame Zeit zurück“, sagt Kröning.

Ilse und Peter Kröning bei ihrer Hochzeitsfeier in Letter. Quelle: Patricia Chadde

Schwerer Schicksalsschlag

Doch bevor er in seiner Rede zu Hausbau und Campingurlauben kommt, berichtet er von dem einen schweren Schicksalsschlag in ihrem Familienleben. „Vor acht Jahren verloren wir unsere einzige Tochter Heike“, sagt Kröning, und es wird still im Raum. Jeder Gast kann den Schmerz der Angehörigen nachvollziehen. Enkeltochter Mandy und Enkelsohn Martin verloren ihre Mutter und deren Vater Torsten Stodolny verlor seine Frau, mit der er in ihrem Todesjahr Silberhochzeit feiern wollte.

Nach zwei Jahren als Witwer hat Schwiegersohn Torsten in Linda eine neue Partnerin gefunden, und wurde vor elf Monaten wurde er mit Florian ein weiteres Mal Vater. Zur Feier des Tages sind alle alten und neuen Familienmitglieder bei den Krönings herzlich willkommen.

Die Campingfreude Gehrden spendieren die Torte zur Feier der diamantenen Hochzeit von Ilse und Peter Kröning. Quelle: Patricia Chadde

In sechs Jahrzehnten haben Ilse und Peter Kröning viel erlebt. Sie arbeitete bei der Post, Ehemann Peter ist gelernter Tischler und weiß zu erzählen, dass die Zinsen des Baukredits für das Eigenheim im letterschen Lilienweg seinerzeit stattliche 13 Prozent betrugen. Die junge Familie Kröning entdeckte schon bald die Liebe zum Campen und lernte dabei 16 Länder kennen. Monte Carlo und die Tour entlang der Côte d’Azur bis nach Portugal bleiben beiden in besonderer Erinnerung.

Campingfans der ersten Stunde

„Seit der Gründung unseres Clubs sind sie bei uns Mitglieder“, berichtet Bernd Gerdes von den Campingfreunden Gehrden, der ebenfalls bei der diamantenen Hochzeitsfeier dabei ist. Er hat eine besondere Überraschung im Kühlraum des Restaurants versteckt: Die Campingfreunde spendieren eine feine, bunte Hochzeitstorte mit dem Konterfei des Jubelpaares.

Von Patricia Chadde