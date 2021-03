Dedensen

Am westlichen Ende Dedensens entstehen an den Reuterwiesen auf einer Fläche von rund 23.000 Quadratmetern zurzeit sechs baugleiche Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 96 Wohnungen. Dass es beim Bau von Immobilien um mehr als nur Finanzielles gehen kann, beweist das Projekt der Familie Thies.

Ein Projekt mit Dedenser Wurzeln

Für Wohnraum sorgt die Familie Thies in Dedensen schon lange. So war es der Berliner Harald Thies, der bereits vor mehr als 50 Jahren 13 Mehrfamilienhäuser am Breiten Busch, nur wenige Hundert Meter entfernt von der jetzigen Großbaustelle, erbauen ließ. Am neuen Wohnprojekt ist nun Enkelsohn Timo Thies maßgeblich beteiligt. „Die Masse an Aufgaben war schon herausfordernd“, erzählt Thies, der an den Reuterwiesen beim ersten großen Projekt unter der Aufsicht seines Vaters und gleichzeitigen Bauherren Ulrich Thies mithelfen darf.

Die Hausverwaltung übernimmt die in Dedensen lebende Familie Pusch. Sie ist im Ort tief verwurzelt und kümmert sich um die Interessen der Mieter. Die Distanz von 250 Kilometern zwischen Hannover und Berlin sind deshalb schnell aus dem Weg geräumt. „Familie Pusch ist unsere rechte Hand auf der Baustelle und bei der Vermietung vor Ort. Dadurch können wir Probleme gemeinsam schnell klären und lösen“, sagt Thies.

Zeitplan bleibt von Corona-Pandemie unberührt

Von der kurz vor Baubeginn ausgebrochenen Corona-Krise blieb das Bauprojekt weitestgehend verschont. Einzig bei der Baustoffbeschaffung kam es laut Thies kurzzeitig zu Problemen. „Wir hatten kurzzeitig keine Steine, da das Bergwerk dicht machen musste.“

Direkt an der Grenze zur Feldmark entstehen am Westrand Dedensens sechs neue Mehrfamilienhäuser. Quelle: Timo Thies

Auf das traditionelle Richtfest musste allerdings verzichtet werden. Laut Familie Thies soll das Fest aber am besten mit der Fertigstellung des letzten Hauses nachgeholt werden, wenn es die Corona-Pandemie dann zulässt.

Familie Thies besteht auf bezahlbaren Wohnraum

Das Bauprojekt setzt auf Bezahlbarkeit. Für eine monatliche Kaltmiete von 565 Euro soll die günstigste Wohnung vermietet werden. Ein Angebot, das auch der jüngeren Generation die Tür öffnet. „Viele junge Leute fragen bereits bei uns an, um bei der Familie in Dedensen bleiben oder hierher zurückkehren zu können“, erklärt Hausverwalterin Heike Pusch.

Das Investitionsvolumen konnte die Familie Thies auch durch regionale Partner laut eigener Angabe auf insgesamt 18 bis 20 Millionen Euro drücken. Mehr als 75 Prozent der auf der Baustelle arbeitenden Unternehmen kommen aus der Region Hannover.

Weitere Wohnprojekte möglich

Möglicherweise handelt es sich bei dem Projekt an den Reuterwiesen nicht um die letzte Kooperation der Familien Thies und Pusch. „Wir würden hier gerne weitere Projekte in Angriff nehmen. Am besten direkt in Dedensen, denn hier haben wir ja den Außensitz unserer Hausverwaltung“, sagt Timo Thies.

Angetan ist auch die Dedenser Ortsbürgermeisterin Heike Duve-Diekmann. Die SPD-Kommunalpolitikerin kann sich grundsätzlich weitere Projekte vorstellen. „Es ist bezahlbarer Wohnraum. Das war uns bei der Sache sehr wichtig“, sagt sie. Die Familie Thies fühle sich Dedensen sehr verbunden. „Das ganze Projekt ist sehr gemeinschaftlich begleitet worden“, berichtet Duve-Diekmann.

Bis dahin liegt aber noch ein gutes Stück Arbeit vor den Familien Thies und Pusch. Mit den ersten beziehbaren Wohnungen rechnen die Verantwortlichen im Mai. Danach soll es schrittweise Haus für Haus weitergehen, bis dann voraussichtlich im Frühjahr 2022 das letzte Haus fertiggestellt sein wird.

Von Curdt Blumenthal