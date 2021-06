Velber

Oskar Narten steht abseits der Sitzecken an einem ruhigen Platz in seinem Garten bei den Bienenkisten. Es ist ein Vormittag im Juni. Sein prüfender Blick fällt auf die einzelnen Öffnungen, die den Insekten das Ein- und Ausfliegen ermöglichen. Mittags ist ihre Zeit, da fliegen die Schwärme los.

Um ihn herum summt und brummt es. Verantwortlich dafür sind acht Bienenvölker, die er betreut. Inspiriert von seinem Vater und Großvater ist Narten selbst seit 15 Jahren als Imker aktiv. Seine Kenntnisse hat er sich am Institut für Bienenkunde in Celle mit einer theoretischen und praktischen Honigprüfung erworben. Beim Imkern, so sagt er, findet er Ruhe und Entspannung. Außerdem sei es schön, das Verhalten der Bienen zu beobachten.

An einem ruhigen Ort im Garten stehen die Holzkisten mit den Bienen. Quelle: Heike Baake

Rauch stellt die Bienen ruhig

Narten streichelt seine Bienen sogar. Bei den derzeit milden Temperaturen und dem Sonnenschein seien die Tiere sehr beschäftigt und dadurch friedlich. Deshalb kann er sich auch ohne Schutzschleier und Handschuhe an die Arbeit machen. Nur der Smoker kommt zum Einsatz, denn der Rauch, so erklärt er, stellt die Bienen ruhig. „Sie gehen dann auf ihre Honigvorräte und pumpen ihren Magen damit auf.“

Ganz vorsichtig öffnet der Velberaner mit einem Stockmeißel, das Universalwerkzeug eines Imkers, die Holzkisten. Der Meißel sei nötig, denn die Bienen würden oft die Spalten verkleben, sagt Narten. Bei einer regelmäßigen Kontrolle überprüft der Imker die Reife des Honigs und nimmt dazu die einzelnen Zargen heraus.

Behutsam streift Narten mit einer Gänsefeder die Bienen von den Waben ab. Dabei stellt er fest, dass der Honig an diesem Tag für die Verarbeitung geeignet ist. Die Zargen trägt er daraufhin vom Garten in den Schleuderraum, der im Keller des Einfamilienhauses liegt.

Drei Fragen an Oskar Narten Seit wann leben Sie in Velber? „Wir haben 1986 hier ein Haus gekauft und sind nach Velber gezogen. Ursprünglich kommen wir aus dem Kreis Alfeld/Elze.“ Was gefällt Ihnen an ihrem Wohnort? „Wir mögen die ländliche Umgebung, besonders die Nähe zu den Feldern und zum Wald. Dass wir mit dem Fahrrad in 20 Minuten in Hannover sind, gefällt uns gut. Besonders schön ist die Dorfgemeinschaft.“ Gibt es etwas, das in Velber verbessert werden könnte? „Die Straßen sind teilweise sehr beschädigt, besonders dort wo die Busse langfahren. Sie müssten ausgebessert werden“.

Narten entfernt das Wachs, mit denen die Bienen die einzelnen Waben verklebt haben. Dabei benutzt er ein elektrisches Messer, das sich bis auf 35 Grad erwärmt und eine spezielle Gabel. Bereits zu diesem Zeitpunkt verbreitet sich im Kellerraum der Honigduft.

Schon zwei Minuten nach dem Schleudern fließt der erste Honig in ein Sieb über dem Auffangeimer. Quelle: Heike Baake

300 Kilogramm Honig pro Jahr

Immer vier Zargen setzt der Imker gleichzeitig in die Honigschleuder. Und bereits nach zwei Minuten fließt der erste Honig in ein Sieb auf einem Abfülleimer. „Das Sieben ist wichtig, um Bienenbeine oder Wachsteile zu entfernen“, erklärt er.

Zwei weitere Tage muss der Honig ruhen, dann erst kann Narten die obere Schaumschicht abziehen. In Gläser füllen könne er ihn dann aber immer noch nicht, denn der Honig sei in diesem Stadium noch flüssig. „Er muss solange stehen bleiben, bis er kristallisiert, während dieser Phase rühre ich ihn einmal täglich“, sagt er. Dazu verwende er einen elektrischen Edelstahlrührer, mit dessen Hilfe der Honig schließlich seine cremige Konsistenz erhielt.

Nartens Bienen produzieren jährlich 300 Kilogramm Honig – das sind 70 bis 80 Gläser. Viele Stammkunden kommen immer wieder, um ihren Vorrat aufzufrischen. Aber auch auf Velbers Weihnachtsmarkt bietet der Imker seinen hellen oder dunkleren Honig zu fünf Euro pro Glas an. Die Farbe sei abhängig von den Blüten, der helle stamme von Raps- und Obstblüten, der dunkle von Linden- und einer Mischung aus Gartenblüten.

Info: Wer Interesse an dem Bienenhonig hat, kann sich per E-Mail an oskar.narten@velber.net oder unter Telefon (0511) 482800 an den Velberaner Imker wenden.

Von Heike Baake