Letter

Die Stadt Seelze und die Region Hannover bieten im Impfzentrum Letter weitere Impftage für Kinder an. Eingeladen sind alle Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren für Sonnabend, 12. Februar, von 10 bis 17 Uhr. Im Auftrag der Region Hannover werden Fachkräfte Erst- und Zweitimpfungen zum Schutz vor einer Corona-Infektion vornehmen.

„Nachdem wir dank der großartigen Beteiligung unserer Kinder- und Jugendärztinnen und -ärzte in Seelze bereits zwei Kinderimpftage anbieten konnten, übernimmt nun ein mobiles Impfteam im Auftrag der Region Hannover diese wichtige Aufgabe“, sagt der städtische Corona-Manager Stefan Oltsch.

Bisher große Nachfrage

Die Nachfrage bei den beiden bisherigen Terminen sei überwältigend gewesen. Allein beim ersten Aktionstag am 8. Januar, so Oltsch, nutzten 143 Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren sowie 34 Kinder und Jugendliche im Alter von zwölf bis 17 Jahren die Gelegenheit zum Impfen. Beim zweiten Kinderimpftag am 5. Februar nahmen 155 Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren sowie 35 Kinder und Jugendliche im Alter von zwölf bis 17 Jahren das Angebot an.

Eltern können ihre Kinder auch für den nächsten Kinderimpftag unkompliziert anmelden, um in den von der Stadtverwaltung angemieteten Praxisräumen, am Lampehof 1, Ecke Stöckener Straße, einen Termin zu vereinbaren. Für die Kinder wird ausschließlich der für diese Altersgruppe angepasste und zugelassene Impfstoff von Biontech/Pfizer verwendet.

„Die Kinder müssen von einer oder einem Erziehungsberechtigten begleitet werden“, erläutert Oltsch. Erziehungsberechtigte müssen einen Personalausweis mitbringen und, sofern vorhanden, auch eine Krankenversichertenkarte und einen Impfausweis des Kindes.

Impfung mit und ohne Termin

Termine für den Kinderimpftag am Sonnabend, 12. Februar, von 10 bis 17 Uhr, können im Internet auf der Seite www.impfportal-niedersachsen.de gebucht werden. Auch am Sonnabend, 5. März, ist ein weiterer Aktionstag geplant. An beiden Tagen kann eine Impfung auch ohne Terminvereinbarung erfolgen – jedoch ist dann eventuell mit einer Wartezeit zu rechnen.

Anamnesebögen und Einverständniserklärungen für die Impfung sowie weitere Informationen der Stadt Seelze und der Region Hannover sind auf der Internetseite www.seelze.de verfügbar.

Von Heike Baake