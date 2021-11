Letter

Das Impfzentrum am Lampehof 1 in Letter wird gut angenommen. Am Mittwoch, dem Tag der Eröffnung, hätten sich 166 Frauen und Männer impfen lassen, am Donnerstag seien es 124 gewesen, berichtet Stefan Oltsch, Corona-Manager der Stadtverwaltung Seelze, am Freitagvormittag beim Besuch von Regionspräsident Steffen Krach und Bürgermeister Alexander Masthoff. „Das sind gute Zahlen für die kurze Zeit“, sagte Masthoff. Der Bedarf sei da, ergänzte Oltsch.

Ehrenamtliche Fahrdienste sind gefragt

Der Bürgermeister hob vor allem das Engagement seiner Mitarbeiter hervor. Ohne Mitarbeiter wie Oltsch wäre das Projekt nicht zu schaffen gewesen. Vor dieser Leistung habe er großen Respekt. Freuen würde es ihn, wenn sich Bürger zu ehrenamtlichen Fahrdiensten bereit erklärten, um auch Menschen aus den anderen Ortsteilen den Besuch des Impfzentrums zu ermöglichen. Mit dieser Unterstützung könnten noch mehr Seelzer geimpft werden, sagte Masthoff.

Es fehlen Parkplätze

Oltsch sprach von einem Glücksfall. Die zuvor leer gestandene Immobilie sei für den Zweck perfekt geeignet. Lediglich die Zahl der Parkplätze sei unbefriedigend. Aber vielleicht lasse sich auch dafür noch eine Lösung finden.

Region hofft auf mehr Impfungen

Es käme darauf an, vor allem die Quote der Erstimpfungen zu erhöhen, sagte Krach. Aber natürlich stünde das Impfzentrum montags bis freitags, jeweils von 10 16 Uhr auch für Zweit- und sogenannte Boosterimpfungen bereit. Die Immobilie sei von der Stadt gemietet worden, sagte Masthoff. Das Personal stelle die Region. Derzeit seien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Johanniter-Unfall-Hilfe im Einsatz, es würden aber auch niedergelassene Ärzte aus Seelze beteiligt, erklärte Oltsch. Geimpft werde ausschließlich mit Biontech.

Von Thomas Tschörner