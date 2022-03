Almhorst

Das Vereinsleben beleben – diese große Aufgabe sieht Almhorsts Ortsbürgermeisterin Petra Cordes für ihre neue Amtszeit. „Ich mache mir extremst Sorgen um die Vereine“, sagt sie. Denn die Corona-Pandemie habe das eine oder andere zu Tage gebracht. So fehle in Almhorst ein Dorfgemeinschaftshaus, und auch eine Sporthalle sei nicht vorhanden.

Gaststätte war zeitweise geschlossen

In der Vergangenheit habe sich ein Großteil des Dorflebens im Saal der Gaststätte Rautenberg abgespielt. Doch in der Pandemie sei das Gasthaus zeitweise geschlossen gewesen. Die Chöre hätten deshalb nach Kirchwehren und Lathwehren ausweichen müssen, seien dann aber zu ihren Proben wieder bei Rautenberg zusammengetroffen. Dennoch sei ein Teil der Chorarbeit zum Erliegen gekommen. So gebe es aktuell keinen Kinderchor mehr. Auch beim Turn- und Sportverein (TuSpo) sei die Lage schwierig. Zwar habe es Aktionen wie Boßeln und Pilzesammeln gegeben. „Aber alles andere ist schwierig.“ Kinderturnen gebe es nicht mehr – auch, weil viele Eltern in der Pandemie dem Verein den Rücken gekehrt hätten.

Neue Nutzung für die Schule: Wenn die Grundschulneubauten verwirklicht sind, kann sich Petra Cordes ein Dorfgemeinschaftshaus in dem Gebäude vorstellen. Quelle: Thomas Tschörner

Neue Räume könnten für neues Leben sorgen

Die Ortsbürgermeisterin betont, dass die Pandemie nicht die Ursache für die Lage sei, sondern sie nur verdeutlicht habe. „Das, was wirklich fehlt, sind Räume.“ Ein Dorfgemeinschaftshaus wäre für die Aktivitäten des Ortes sinnvoll. Cordes kann sich vorstellen, dass die kleine Schule in Almhorst als Dorfgemeinschaftshaus genutzt wird. Derzeit ist die Schule eine Außenstelle der Astrid-Lindgren-Schule in Lohnde. Allerdings gestalte die Stadt ihre Schullandschaft mit diversen Neubauten um, sodass das Gebäude aller Wahrscheinlichkeit nach in den nächsten Jahren nicht mehr für den Unterricht benötigt wird. Ob die Schule als Dorfgemeinschaftshaus genutzt werden kann, sei aber noch offen.

Sporthaus reicht nicht aus

Eine Alternative könnte das Sportgelände am südlichen Ortsrand sein, auf dem sich das sogenannte Sporthaus befindet. Das Haus gehört der Stadt, die es an den Sportverein übertragen hat. In dem Gebäude gebe es einen Gemeinschaftsraum und Umkleiden. Alles sei schon etwas in die Jahre gekommen. Cordes kann sich vorstellen, das Haus abzureißen und an gleicher Stelle einen etwas größeren Neubau zu errichten. Dieser müsste eine kleine Mehrzweckhalle beherbergen, die für sportliche Aktivitäten ebenso geeignet sei wie für Feiern und Veranstaltungen. Neben Umkleiden wäre ein Besprechungsraum sinnvoll, der ebenfalls für wenig Platz benötigende Sportarten wie Gymnastik genutzt werden könnte.

Ortsbürgermeisterin lobt Schule

Ein Vorteil der kleinen Schule sei, dass sie klein sei, sagt Cordes. In Almhorst sei die Schule in den vergangenen beiden Corona-Jahren fast die gesamte Zeit geöffnet gewesen. Selbst Sport habe es gegeben – im nahe gelegenen Almhorster Wald. „Die haben sich vieles einfallen lassen“, lobt Cordes das Kollegium. Positiv sei auch die geplante Gründung einer Kinderfeuerwehr in Almhorst.

Stadt muss flexibler werden

Der Ortsrat wünsche sich schnellere Reaktionen der Stadtverwaltung. Deshalb hat das Gremium beantragt, dass die Verwaltung auf Anfragen binnen vier Wochen antworten soll. Cordes verweist darauf, dass der Ortsrat aktuell aus sechs CDU-Vertretern und einem AfD-Mitglied besteht. Die SPD, die in der vergangenen Wahlperiode drei Sitze im Ortsrat hatte, sei bei der Kommunalwahl in Almhorst nicht angetreten. Als sie bei einem Sozialdemokraten nachfragte, ob er sich nicht doch wieder zur Wahl stellen wollte, habe sie „Man wird nicht ernst genommen“ als Antwort erhalten.

Schlechter Zustand: Die Straße Fuchstrift muss saniert werden. Quelle: privat

Fuchstrift ist sanierungsbedürftig

Etwas unternommen werden müsse für die Straße Fuchstrift. Die Fahrbahn sei sanierungsbedürftig, Schlagloch reihe sich an Schlagloch. Geklärt werden müsse auch, wo im Ort Parkmöglichkeiten seien. Besonders in Kurven würde gelegentlich geparkt, ohne dass sich die Fahrer einer Schuld bewusst seien.