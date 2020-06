Dedensen

Das geplante Programm des 84-köpfigen DRK-Ortsvereins Dedensen ist in den vergangenen Wochen ein bisschen durcheinander geraten. Aber das Team um die Vorsitzende Ingrid Delgehausen ist ebenso flexibel wie routiniert. Die nächste Blutspende am Donnerstag, 2. Juli, steht fest, und die DRK-Mitglieder hoffen auf zahlreiche Lebensretter – nicht zuletzt, weil dann seit 50 Jahren in Dedensen Blut gespendet wird. Die Ehrenamtlichen werden von 16 bis 19.30 Uhr in der örtlichen Grundschule, Am Sportplatz 1, bereit stehen.

Zur Galerie 50 Jahre Blutspende feiern die Mitglieder im Juli 2020, 2021 wird auch der DRK-Ortsverein Dedensen ein halbes Jahrhundert existieren.

Schon jetzt können sich die Blutspender auf Anna Nowotny-Wilkes selbst gebackene Rote-Kreuz-Kekse freuen. Nur auf den frischen griechischen Salat der 91-jährigen zweiten Vorsitzenden werden die Besucher verzichten müssen. „Unsere Helfer zählen in Hinblick auf Corona zur Risikogruppe“, erläutert Delgehausen. Um die Gefährdung so gering wie möglich zu halten, wird es anstelle des traditionellen üppigen Büfetts deshalb liebevoll zusammengestellte Lunchpakete für die Blutspender geben.

Alle anderen derzeit wegen der Corona-Pandemie ruhenden Traditionen, angefangen bei der wöchentlichen Sitzgymnastik mit Bernd Malikowsky über den monatlichen geselligen Nachmittag mit Kaffee und Kuchen bis zu Wurstessen, Weihnachtsfeier und den Ausflügen wollen die Rotkreuzler so schnell wie möglich wieder aufnehmen.

Neue Mitglieder willkommen

Bis dahin stöbern sie in Zeitungsartikeln und Fotoalben, in denen Thea Borges die Entwicklung des Vereins festgehalten hat. Denn Dedensens DRK-Ortsverein steuert auf sein 50-jähriges Bestehen am 21. Juli 2021 zu und nutzt die Zeit für einen Rückblick. „Wir haben wirklich viele schöne Sachen erlebt“, sagt Borges und zeigt die üppigen Büfetts mit selbst gemachten Leckereien für die Blutspender, die DRK-Ortsvereinsmitglieder beim Umzug mit rot-weißen Schirmen und rot-weißer Kleidung beim Marsch durch das Dorf und manche andere unterhaltsame Aktion von Ausflug bis Feier. Auch ein bisschen Melancholie kommt auf. „Oh je, die ist schon gestorben und die auch“, sagt Delgehausen immer wieder beim Blick in die zahlreichen Alben. Doch solange ihre Kräfte reichen, wollen die ehrenamtlich tätigen Helfer so viel Gutes wie möglich tun. Geburtstagsgeschenke in Form von Blumen wünschen sie sich nicht zu ihrem Jubiläum im nächsten Jahr, aber ein paar neue Mitglieder würden sie gern gewinnen. „Das kostet nur 24 Euro im Jahr“, sagt Schatzmeister Peter Heckmann.

Die Ehrenamtlichen haben auch die Nachwuchsförderung im Blick. „Wir planen ein monatlich stattfindendes Treffen, um in Dedensen ein Kinder- beziehungsweise Jugend-Rotkreuz zu entwickeln“, berichtet die Vorsitzende von den Zukunftsplänen nach Corona.

