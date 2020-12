Seelze

Wie läuft die Vorbereitung des Weihnachtsfestes aus Sicht der Seelzer Geschäftsleute? Bleibt die Kauflaune der Kunden ungetrübt oder läuft es eher mau? Für Schmalzkuchenbäckerin Katja Stieg sind alle Weihnachtsmärkte ausgefallen, aber Heiligabend wird sie von 12 bis 15 Uhr an der Werftstraße in Lohnde stehen, um ihre in Fett gebackenen Leckereien zu verkaufen. Am ersten Feiertag ist geschlossen, aber Sonnabend und Sonntag geht es von 14 bis 19 Uhr weiter.

Katja Stieg bietet auch Heiligabend Schmalzkuchen an. Quelle: Köhler

Von Thomas Moll gibt es Weihnachtsgans

Die Zahl der Kunden, die ihr Weihnachtsessen beim Partyservice von Thomas Moll bestellen, ist genau so hoch, wie im vergangenen Jahr. Doch die bestellten Mengen sind deutlich kleiner, weil Weihnachten weniger Leute zusammen kommen können. „Eine Familie bucht bei mir regelmäßig ihr Gänsemenü für 20 Teilnehmer. Aber in diesem Jahr werden sie Heiligabend nur zu fünft sein“, nennt Moll ein Beispiel.

Während des ersten Lockdowns wurden die ganzen Partyservice-Bestellungen für Kommunions- und Konfirmationsfeiern storniert. Hochzeiten fanden in kleiner Besetzung statt und wegen des zweiten Lockdowns sind auch Vereinstreffen und Weihnachtsfeiern abgesagt. „Das tut schon weh, so viele Bestellungen stornieren zu müssen“, resümiert Moll. Aber seiner Leidenschaft für leckere Speisen soll es keinen Abbruch tun: „Für Silvester nehmen wir noch Bestellungen an.“

Tierfreunde sind spendabel

Fressnapf-Filialleiterin Daniela Kolsch in Seelze ist von ihren großzügigen Kunden ganz gerührt. „Unser Spendenbaum für das Tierheim Wunstorf wird wirklich reich beschenkt“, sagt sie. Bei den gekauften Produkten sind Hundesnacks aus Trockenfleisch der Renner, während Wildvogelfutter zurzeit noch mittelmäßig läuft. „Erst bei Frost und Schnee steigt die Nachfrage“, weiß Kolsch, die mit dem Weihnachtsgeschäft ansonsten zufrieden ist.

Da Seelzes Drogeriemärkte weiter öffnen dürfen, haben sie auch einen entsprechend große Zahl an Kunden, die nicht allein wegen Toilettenpapier und Spülmittel kommen, sondern auch nach Präsentideen im Drogeriemarkt Ausschau halten. Neben klassischen Badezusätzen gibt es zum Beispiel Bilderrahmen, Produkte fürs Baby und sogar Tierspielzeug, aber auch den einen oder anderen Luxus im Bereich Kosmetika. Eine dm-Mitarbeiterin, die seit fünf Jahren im Einzelhandel tätig ist, findet jedenfalls, dass es wieder genau so voll vor Weihnachten ist, wie in den anderen Jahren zuvor auch.

Bücher und Gutscheine sind begehrte Geschenke

„Die Buchvorbestellungen laufen wirklich gut“, berichtet Manfred Waller vom Schreibwarengeschäft Petri & Waller. Die Seelzer kann er nur loben: „Sie sind wirklich sehr treu und halten zu uns.“ Wie schon im März, kommen die Seelzer ans Fenster und holen Bücher, Zeitschriften und Gutscheine ab. „Wir hatten uns wenigstens noch eine weitere Verkaufswoche gewünscht, schließlich sind unsere stärksten Verkaufstage des Jahres die vor Weihnachten. Den Umsatz holt man durch das Fenster natürlich nicht rein“, sagt Waller und hofft auf baldige Entspannung.

Von Patricia Chadde