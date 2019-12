Letter

Unbekannte haben am Freitagabend am Georg-Büchner-Gymnasium in Letter das Mountainbike eines Zehnjährigen gestohlen. Das Fahrrad war mit einem Schloss gesichert, teilt die Polizei in Seelze mit. Der Junge ließ das Rad nur für etwa acht Minuten aus den Augen. In dieser Zeit knackten der oder die Täter das Schloss und flohen.

Junge entdeckt sein Fahrrad zufällig

Etwa zwei Stunden nach der Tat hatte der Zehnjährige unverhofft Glück im Unglück: Nachdem er mit seinen Eltern zur Polizei gefahren war, um den Diebstahl anzuzeigen, entdeckte er das Rad der Marke Tecnobike zufällig auf dem Heimweg. Es stand vor dem NP-Markt an der Lange-Feld-Straße.

Die Polizei fahndet nun nach den Dieben und bittet Zeugen um Hinweise. Sie werden gebeten, sich unter Telefon (05137) 8270 zu melden.

Von Sandra Remmer