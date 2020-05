Letter

Auf der Stöckener Straße und der Klöcknerstraße ( Landesstraße 395) in Letter gilt künftig zwischen 22 und 6 Uhr ein Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde. Mit der Maßnahme sollen die Anwohner vor Lärm geschützt werden. „In Letter ist das seit Jahren ein Thema“, sagte Ortsbürgermeister Rolf Hackbarth.

Ratsbeschluss von August 2017

Der Ortsrat Letter hatte sich bereits vor drei Jahren für ein nächtliches Tempolimit in der Ortsdurchfahrt starkgemacht. Im August 2017 hatte der Rat der Stadt Seelze die Verwaltung damit beauftragt, sich bei der zuständigen Verkehrsbehörde für die nächtliche Geschwindigkeitsreduzierung einzusetzen. Bedingung war, dass der Stadt keine finanziellen Kosten entstehen.

Anschließend wurde die Umsetzung des Ratsbeschlusses jedoch zurückgestellt, weil sich die Stadt am Modellprojekt des Landes „Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen“ mit der Stöckener Straße beworben hatte. Die Stadt kam zwar in die engere Auswahl, wurde aber für die endgültige Teilnahme am Modellprojekt nicht ausgewählt. Deshalb wurde der Ratsbeschluss von 2017 wieder aktuell.

Maßnahme ist nicht unumstritten

Für das Tempolimit auf der Landesstraße, das nur ausnahmsweise möglich ist, sind enge Voraussetzungen zu erfüllen. In Letter war eine schalltechnische Berechnung die Grundlage für die Geschwindigkeitsreduzierung. Demnach erreichen und überschreiten die straßenzugewandten Gebäudeseiten den Grenzwert von 60 dB(A). Mit dem Tempolimit könne dagegen eine rechnerische Verringerung des Lärmpegels um aufgerundet 3 db(A) erreicht werden, mit der eine spürbare Entlastung für die Anwohner durchaus eintreten könnte, erklärt die Verwaltung.

Die Verwaltung weist in ihrer Vorlage für die politischen Gremien aber auch darauf hin, dass ein nächtliches Tempolimit als lärmmindernde Maßnahme in der Fachwelt nicht unumstritten sei. Wegen der fehlenden Einsicht einiger Autofahrer lasse sich das Geschwindigkeitsniveau auf Hauptverkehrsstraßen durch das Aufstellen von Verkehrszeichen erfahrungsgemäß nicht herabsetzen. Dagegen sinke aber die Moral der Verkehrsteilnehmer durch derartige Maßnahmen insgesamt.

Ortsrat will Tempo 30 auch vor Kindergarten

Die Stöckener Straße werde von Fahrern aus dem gesamten Umland genutzt, sagt der Ortsbürgermeister. Für viele Pendler sei die Straße durch Letter die Zufahrt in die nördlichen Industriegebiete. Weil Staus an der Tagesordnung stünden, litten nicht nur die Anwohner – auch viele Fahrer seien genervt. So werde die Ampel an der Ecke Stöckener Straße/Im Sande bei Rotlicht von einigen Fahrern schlicht ignoriert. Der Ortsrat fordere daher auch tagsüber Tempo 30 in diesem Bereich, weil sich eben genau dort auch die Krippe Kribbel Krabbel befindet, sagte Hackbarth.

Zeitraum für Aufstellen der Schilder ist unklar

Die Verkehrsbehörde hat bereits die Aufstellung von Tempo-30-Schildern für den Bereich von der Klöcknerstraße in Höhe der Einmündung der Straße In der Masch bis zur Stöckener Straße in Höhe der Tankstelle gegenüber der Landesbehörde angeordnet. Jetzt soll die zuständige Straßenmeisterei der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr die Schilder aufstellen. Ein Termin dafür ist unklar. Die Behörde hat der Stadt aber bereits mitgeteilt, dass aufgrund der angespannten Personalsituation und vieler anderer Aufgaben diverse Projekte derzeit nicht fristgerecht umgesetzt werden können.

Von Thomas Tschörner