Zwei neue Geschäfte – ein Secondhand- und Outletshop sowie ein Sanitätsfachgeschäft – erweitern auf der Hannoverschen Straße das Angebot. Damit wird auch wieder Leerstand in der Innenstadt beseitigt.

Rolf Pinkernell bietet in seinem Secondhand- und Outlet-Shop Myrijaa zahlreiche Artikel an, die die Herzen der Schnäppchenjäger höherschlagen lassen. Pinkernell, der vor einem Jahr nach Seelze zog, steht von Mittwoch bis Sonnabend den Kunden mit Rat und Tat zur Seite. Am Wochenanfang ist er unterwegs, um sich um neue Ware zu kümmern. „Ich fahre nach Holland und Belgien, um Backwaren einzukaufen“, erklärt der Geschäftsmann.

Neue und gebrauchte Ware im Sortiment

Ein Jahr lang hat Pinkernell sich auf die Geschäftseröffnung vorbereitet. Dabei habe er zahlreiche Antikmärkte besucht und Secondhandartikel aus privaten Haushalten aufgekauft. Ihm sei der persönliche Kontakt sehr wichtig, um Fehleinkäufe zu vermeiden „Unter den Secondhandartikeln sind Einzelteile mit besonderen Marken“, versichert er. Auch neue Ware bietet Pinkernell an. Eine große Holztruhe, gefüllt mit Herrenstrümpfen in Originalverpackung, und das eine oder andere ungetragene Kleidungsstück sind bei Myrijaa zu finden.

Ein Fürstenberg-Kaffeeservice im Schaufenster und Einzelstücke in der Glasvitrine sollen die vorbeieilenden Fußgänger ansprechen. Winfried Peschke ließ sich dadurch zum Kauf einer Spieluhr inspirieren. „Ich habe sie gesehen und fand sie schön“, sagt er erfreut. Wen er mit der Melodie „You Are The Sunshine Of My Life“ überraschen möchte, verriet er allerdings nicht. Ursula Pabst hatte Gefallen an einer Lederjacke und an einem paar ausgefallener Schuhe. „Ich suche immer etwas für meine Enkeltochter“, erzählt sie. Mit den Secondhandangeboten könne sie sich schöne Geschenke zu kleinen Preisen erlauben.

Sanitätshaus eröffnet früher als geplant

Schräg gegenüber auf der anderen Straßenseite hat das Lehrter Sanitätshaus drei Wochen früher als geplant seinen Filialbetrieb eröffnet. „Uns hatten so viele Passanten angesprochen, da mussten wir schnell reagieren“, erklärt Yvonne Fischer-Wander, stellvertretende Geschäftsführerin. Noch bevor die Computer- und Telefonanlage installiert war, konnten die ersten Kunden einkaufen.

Zwei Mitarbeiter in Vollzeit sind im Filialbetrieb tätig. Eine von ihnen ist Elke Weiß-Scharf, die als Fachverkäuferin im Sanitätsbereich mit ihrer Kollegin die Kunden berät. Von montags bis freitags und sonnabends nach Terminvereinbarung kann das vielfältige Angebot genutzt werden. „Wir vermessen Kompressionsstrümpfe und bieten Hilfsmittel für unterschiedliche Bedürfnisse an“, sagt Weiß-Scharf. Vor allem Produkte, die Eigenständigkeit der Patienten bewahren sollen, stehen zur Auswahl. Schlaganfallpatienten, die Helfer für den Haushalt benötigen, können diese ebenfalls im Sanitätshaus finden. „Wir haben einen Wasserkocher, der nur gekippt werden muss und somit einhändig bedient werden kann“, erklärt die Fachverkäuferin. Auch Brotbrettchen mit Kante, die das Herunterrutschen vermeidet, seien im Sortiment. Weiß-Scharf kennt sich mit den Bedürfnissen ihrer Kunden aus und berät sie ebenfalls bei Blutdruckmessgeräten oder bei Produkten, die sportliche Aktivitäten unterstützen sollen.

Angebot an Reha-Produkten

Ein Elektromobil, das als Ausstellungsstück vor dem Geschäftseingang positioniert ist, weist bereits darauf hin, dass auch Reha-Produkte angeboten werden. Neben E-Mobilen können Rollstühle und Rollatoren nach einer intensiven Beratung bestellt werden. Zusätzlich zu dem Angebot in den Geschäftsräumen kommen Mitarbeiter aber auch zum Kunden nach Hause. „Manchmal ist eine Beratung vor Ort erforderlich“, erklärt Fischer-Wander. Für diese Anforderungen würde dann ein Außendienstmitarbeiter aus Lehrte vorbeikommen.

Von Heike Baake