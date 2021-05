Gümmer

Einige Bürger haben sich über den Zustand auf dem Friedhof in Gümmer beschwert. Demnach sei es vor allem die Fläche der Urnen-Rasen-Reihengräber, die nicht gut genug gepflegt werde. Die für den Friedhof verantwortliche Kirchengemeinde Gümmer möchte nun handeln.

Unkraut und unbewachsene Flächen

Die Kritiker ärgern sich vor allem über den Zustand der Urnen-Rasen-Reihengräber. Es sind die unscheinbareren Gräber, die jeweils mit einem kleinen in den Boden hineingelassenen Grabstein an den Verstorbenen erinnern.

Hinter den Grabsteinen gibt es Flächen, die überhaupt gar nicht bewachsen sind oder teilweise höheres oder grüneres Gras aufweisen. Darüber hinaus gibt es in manchen Bereichen einen relativ starken Wildwuchs durch Gänseblümchen oder Unkraut. Am äußersten Rand der Gräber befand sich zudem zuletzt ein Maulwurfshügel.

Neben Unkraut befinden sich auch gänzlich unbewachsene Stellen an den Gräbern. Die Rasenflächen vor den Grabsteinen wachsen teilweise verschieden schnell. Quelle: Curdt Blumenthal

Kirche erkennt Missstände

Zuständig für den Friedhof ist die Kirchengemeinde Gümmer. Die Gemeinde erkennt die Misstände an und möchte eingreifen, bestätigt Pastor Gerald Petzold. „Das sieht nicht schön aus, da muss etwas gemacht werden. Wir haben das Problem erkannt und sorgen für Abhilfe.“

Das viele Unkraut hat sich laut Petzold aufgrund der Lage direkt an der Feldmark angesammelt. „Auf der Rasenfläche hat sich ein Unkraut eingesamt. Unser Friedhof liegt direkt an den Äckern.“ Laut Petzold werde sich die Gemeinde schnellstmöglich mit der Firma in Verbindung setzen, die für die Friedhofspflege zuständig ist.

Rückendeckung vom Ortsbürgermeister

Gümmers Ortsbürgermeister Christian Schomburg steht hinter der Friedhofsverwaltung und ist von der Qualität der Friedhofspflege überzeugt: „Bis auf Einzelfälle sind die Bürger zufrieden mit der Friedhofspflege.“ Zudem möchte er betonen, dass in den letzten Jahren auf dem Friedhof zwei neue Bäume und eine Bienenschutzanlage entstanden sind.

Das Problem mit den grüneren Stellen kennt der CDU-Politiker zudem gut. Manche Angehörige würden die Flächen vor den Gräbern gießen, was zum ungleichen Wachstum des Grases führe.

Von Curdt Blumenthal