Seelze/Barsinghausen/Gehrden

Jan-Ralf Pfalzer tritt für Bündnis 90/Die Grünen bei der Landtagswahl am 9. Oktober an. Der 44-jährige Orthopädietechnik-Meister ist von den Grünen in einer Online-Wahlkreisversammlung und anschließender Briefwahl zum Direktkandidaten für Seelze, Barsinghausen und Gehrden (Wahlkreis 33) gekürt worden, teilt Janina Hübner mit, Ratsmitglied der Grünen in Seelze.

Pfalzer ist Ratsherr in Sehnde

Jan-Ralf Pfalzer ist seit drei Jahren Mitglied der Grünen und bereits seit vergangenem Jahr Ratsherr in Sehnde. Im Rat liegt sein Schwerpunkt in den Bereichen Stadtentwicklung und Umweltschutz. Dabei beschäftigen ihn Stadtentwicklung mit ökologischen Schwerpunkten, etwa erneuerbare Energien wie Freiflächen-Fotovoltaikanlagen, und das Thema Biodiversität im Stadtbild. In der Landespolitik interessiert ihn besonders die Bildungspolitik. Das reiche von der Elementarpädagogik bis zur Erwachsenenbildung, sagt Pfalzer. In Bildung und Forschung müsse mehr investiert werden. „Wir müssen anfangen, unsere Bildung als Ressource für die Zukunft zu verstehen“, sagt der 44-Jährige.

Aber auch die Umweltpolitik will er stärken. Dies reiche von Hochwasserschutz vor Starkregenereignissen, über effizientere Windkraftanlagen bis zur Entwicklung von Stromspeicher-technologien. „Gerade jetzt wird besonders deutlich, wie wichtig es ist, nicht abhängig von anderen zu sein, wenn es um Energie geht“ betont Pfalzer. Der Grüne ist verheiratet. Seine Familie hat drei Kinder im Alter von fünf bis 14 Jahren. Pfalzer ist Orthopädietechnik-Meister und arbeitet in einem Sanitätshaus in Hannover als Bereichsleiter Orthopädietechnik.

Kandidat stellt sich bei Mitgliederversammlung vor

Für Mai plant der Ortsverband Seelze seine Mitgliederversammlung und möchte dabei interessierten Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben, Jan-Ralf Pfalzer kennenzulernen und Fragen zu stellen. „Den genauen Termin geben wir noch bekannt. Bis dahin bereiten wir uns auf einen engagierten Wahlkampf vor und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Jan-Ralf Pfalzer“, sagt Janina Hübner.

Von Thomas Tschörner