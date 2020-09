Seelze

„Meine Großeltern und meine Uroma haben im Keller in Harenberg angefangen, Rohre zu bauen – ganz ohne Maschinen“, sagt Sebastian Borges (43). Er und sein Bruder Jens (36) leiten heute das Familienunternehmen mit Sitz in Seelze in dritter Generation. Im Jahr 1965 als Metallwarenfabrik gegründet, vertreibt Borges unter anderem Schalldämpfer, Rohre sowieTanks und liefert sie direkt an Hersteller aus. Borges hat sich vom Handwerks- zum Industriebetrieb entwickelt und die Brüder können sich heute auf 35 Mitarbeiter verlassen. Aber auch auf die Unterstützung ihres Vaters Wilfried Borges, der formal noch Geschäftsführer der GmbH ist. „Mein Vater arbeitet kontrollierend im Hintergrund und steht uns bei allen Fragen zur Verfügung“, sagt Sebastian Borges.

Auf dem Firmengelände der Firma Borges sind Bürogebäude und Montagehallen untergebracht. Quelle: privat

Anzeige

Taschengeld aufgebessert

Die Brüder haben sich die Unternehmensbereiche geteilt: Sebastian Borges ist für die Geschäftsführung zuständig, Jens Borges als Fertigungsleiter verantwortlich. Schon in ihrer Kindheit waren sie im Betrieb aktiv und besserten mit ihrem Einsatz das Taschengeld auf. „Unser Vater hat immer gesagt, wenn wir uns etwas leisten wollen, dann müssen wir selbst etwas leisten“, erinnert sich Sebastian Borges. Im Alter von 14 Jahren habe er den ersten Schalldämpfer geschweißt.

Weitere HAZ+ Artikel

Ein Borges-Mitarbeiter beim Schweißen eines Abgasrohres. Quelle: privat

Sein Bruder Jens fing vier Jahre früher an, deshalb mussten für ihn extra kleine Arbeitshandschuhe bestellt werden. „Ich durfte Rohre schleifen, das hat mir von Anfang an großen Spaß gemacht“, sagt er. Auch ihre Freunde hätten gern in den Ferien im Unternehmen gejobbt. Einer von ihnen sei sogar seit zwei Jahren im Betrieb als Außendienstmitarbeiter tätig.

Nach seinem Schulabschluss entschied sich Sebastian für den Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen. „Während dieser Zeit habe ich weiterhin im Unternehmen gearbeitet, der Einstieg war dann fließend“, sagt er. Vom Studienort Lübeck habe er vieles erledigen können, unter anderem sich mit der Kataloggestaltung beschäftigt. Vor 17 Jahren sei er dann schließlich in die Geschäftsführung eingestiegen. „Mein Vater hat mir vertraut und sich gleich zurückgezogen – das war gut“, sagt Sebastian Borges.

Mäntel für Schalldämpfer warten auf ihren weiteren Einsatz. Quelle: Heike Baake

Familiäres Arbeitsklima

Jens Borges ist ausgebildeter Automobilkaufmann und durchlief alle Stationen im Betrieb. Als Fertigungsleiter und Prokurist unterstützt er als rechte Hand seinen Bruder. Das Arbeiten im Familienunternehmen sehen beide als großen Vorteil. Man würde sich mehr einbringen, weil man ein anderes Verhältnis dazu habe und außerdem sei auch das Arbeitsklima insgesamt sehr familiär.

Familienbetriebe – wie geht es weiter? Ob Landwirt, Steuerberater, Partyservicebetreiber, Physiotherapeut oder Bestattungsunternehmer: Sie alle haben das Ziel, den Betrieb nach ihrem Ausscheiden in den Ruhestand weiter bestehen zu lassen. In Seelze gibt es viele Familienbetriebe – wir haben sie besucht und hinter die Kulissen geblickt. Die Entscheidung, das Unternehmen abzugeben, ist genauso herausfordernd wie der Entschluss, dieses weiterzuführen. Während die ältere Generation sich mit dem Loslassen und den Veränderungen auseinandersetzen muss, versuchen die Nachfolger, neue Wege zu gehen. Wie das funktioniert und wie erfolgreich das Modell Familienunternehmen in der heutigen Zeit ist, stellen wir in loser Reihenfolge dar.

Ihre Entscheidung, im Unternehmen einzusteigen, die sie völlig frei und ohne Zwang treffen konnten, haben die Beiden nie bereut. Meinungsverschiedenheiten könne es aber durchaus auch mal geben und dann würde es auch schon mal laut. „Aber abends können wir wieder ein Bier zusammen trinken“, sagt Sebastian Borges.

Bei der Herstellung von Schalldämpfern werden unter anderem verschiedene Innenteile sowie ein Außenmantel zusammengesetzt. Quelle: Heike Baake

Mit Blick auf die Zukunft ihres Unternehmens beobachten die Brüder gespannt die Entwicklung im Bereich der Elektromobil-Fahrzeuge. „Da müssen wir überlegen, in welche Richtung wir mit unserem Betrieb gehen“, erklären sie. Die Empfehlung ihres Großvaters, immer die Augen offen zu halten, würden sie dabei auf keinen Fall vergessen.

Von Heike Baake