Auf Regelleistungen durch das Jobcenter sind immer weniger Menschen in Seelze angewiesen. „Wir sehen in allen drei Kommunen einen deutlichen Rückgang“, sagt Jobcenter-Sprecher Lasko Werner mit Verweis auf die Zahlen von Oktober 2021 und Oktober 2020.

Demnach bezogen im vergangenen Oktober 3326 Seelzer eine Regelleistung, ein Jahr zuvor waren es noch 3477. Das entspricht einem Minus von 4,3 Prozent. Gesunken ist auch die Zahl der Kinder, die Leistungen vom Jobcenter erhalten: von 1087 auf 996. Gemessen an der Gesamtzahl der Bevölkerung beträgt der Anteil der Empfänger von Regelleistungen in Seelze 9,5 Prozent. Damit liegt Seelze über dem Regionswert von 9,0 Prozent. Die meisten Menschen sind in der Landeshauptstadt Hannover auf die Unterstützung angewiesen, dort gibt das Jobcenter den Wert mit 11,6 Prozent. Den geringsten Wert verzeichnet mit 3,6 Prozent die Gemeinde Wedemark.

Jobcenter Seelze erarbeitet individuelle Lösungen

Nach Einschätzung Werners konnte die Mehrzahl der Menschen, denen jetzt keine Regelleistung mehr zusteht, in Arbeit vermittelt werden. „Da die Zahl der Berechtigten regionsweit gesunken ist, gehen wir davon aus, dass die Menschen nicht wegen zu hoher Mieten oder fehlender Wohnungen in andere Kommunen umgezogen sind“, sagt er und verweist darauf, dass die Zahl der Fördermaßnahmen nach einem Einbruch im Jahr 2020 im vergangenen Jahr wieder anstieg. Sie lag 2019 bei 2695 in allen acht Kommunen, die im Jobcenterbereich zusammengefasst sind. Ein Jahr später, dem ersten Pandemiejahr, registrierte die Behörde insgesamt 1988 Fördermaßnahmen, 2021 dann 2363.

So reagiert das Jobcenter auf die Corona-Pandemie Mit der Corona-Pandemie hat das Jobcenter nach Aussage von Sprecher Lasko Werner die Arbeitsweise geändert. „Bis dahin mussten die Kundinnen und Kunden bei einem Anliegen die Hotline anrufen, jetzt erreichen sie die Beschäftigten über eine Team-Telefonnummer“, nennt er ein Beispiel. Der Vorteil sei, dass die Fragenden sofort eine Antwort erhielten oder gemeinsam mit dem oder der Angestellten klären könnten, ob alle Unterlagen vorhanden seien. „Eine Kundenbefragung hat ergeben, dass die Menschen diese direkten Kontakte begrüßen.“ Zudem nutze das Jobcenter zunehmend die Videotelefonie und sei – nach Terminvergabe – auch in Präsenz erreichbar. „Dafür haben wir Beratungszimmer mit einem Hygienekonzept eingerichtet“, sagt Werner. Gleichwohl seien noch viele Kolleginnen und Kollegen im Homeoffice, sagt Christine Jaidi, neue Bereichsleiterin für Burgdorf, Burgwedel, Isernhagen, Lehrte, Seelze, Sehnde, Uetze und die Wedemark. Sie freuten sich auf die Rückkehr in die Büros. „Dann sind sie noch dichter an den Kunden“, sagt sie.

Werner wie auch die neue Bereichsleiterin Christine Jaidi betonen, dass die Jobcenter-Mitarbeiter für die Kunden inzwischen sehr individuelle Angebote erarbeiten müssen. Die Förderung reiche von niedrigschwelligen Beratungsangeboten wie Schuldner- oder Suchtberatung, über Arbeitsgelegenheiten und betriebliche Praktika bis hin zu beruflicher Qualifizierung einschließlich Berufsausbildung, sagt der Sprecher. Ein besonderes Förderinstrument sei „Teilhabe am Arbeitsmarkt“, das finanzielle Zuschüsse, begleitendes Coaching und Qualifizierungsangebote mit der betrieblichen Arbeit kombiniere – und zunehmend nachgefragt sei.

Neue Leiterin bleibt für ein Jahr im Amt

„Angesichts des aktuellen Fachkräftemangels haben die Kundinnen und Kunden nach einer Qualifizierung möglichst mit Abschluss die Chance auf einen Arbeitsplatz“, sagt Jaidi. Die Diplom-Verwaltungswirtin hat in den vergangenen acht Jahren als Bereichsleiterin in der Agentur für Arbeit im Landkreis Stade gearbeitet, den Wechsel in die nordöstliche Region Hannover sieht sie als persönliche Herausforderung. Seelze gehört wie Burgdorf, Burgwedel, Isernhagen, Lehrte, Sehnde, Uetze und die Wedemark zu den Kommunen, die ihr Team betreut. „Während mein bisheriger Bereich eher klein war, bin ich jetzt an eine größere Organisation angeschlossen“, sagt sie und fügt hinzu, dass sie für etwa 150 Mitarbeiter an den Standorten verantwortlich sei.

Bis Ende Januar 2023 bleibt Jaidi auch für Burgwedel zuständig, dann wechselt die dreifache Mutter zurück in ihren bisherigen Bereich. Den ersten Besuchen an den Standorten sollen weitere folgen, doch schon jetzt stehe für sie fest: „Das Team ist gut aufgestellt, es ist qualifiziert und motiviert.“

