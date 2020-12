Almhorst

Der Nikolausmorgen startete für 77 Kinder in Almhorst mit einem prall gefüllten Stiefel. Am Sonnabendabend hatten sich vier Mitglieder der Jugendfeuerwehr rund um die 20-jährige Jugendwartin Antonia Grelle mit Bollerwagen auf den Weg gemacht, um die Kinder mit Süßigkeiten zu überraschen. „Die Idee für die Aktion ist uns relativ spontan gekommen“, sagt Grelle. Coronabedingt seien in diesem Jahr viele Höhepunkte wie zum Beispiel das Osterfeuer ausgefallen. „Da wollten wir den Kindern in Almhorst zumindest eine kleine Freude machen.“

Kinder malen Bilder

Einen großen Teil der Süßigkeiten hat Gordon Heitmüller vom Toto-Eck in Seelze gespendet. Kinder zwischen drei und zwölf Jahren konnten sich für die Nikolausaktion anmelden. Gemeinsam mit Henner Hölscher, ihrem Stellvertreter Luca Hartmann und Arne Wulf hat Grelle dann die Häuser besucht und im Dunkeln die Geschenke verteilt. Knapp anderthalb Stunden waren sie dafür unterwegs. „An einigen Stiefeln standen schon Kekse, Süßigkeiten, Getränke und selbstgemalte Bilder für die Nikolaushelfer bereit“, sagt sie. Auch ein paar Spenden für die Jugendarbeit der Feuerwehr Almhorst seien zusammengekommen.

77 Kinder in Almhorst hatten am Nikolaustag einen prall gefüllten Stiefel vor der Tür. Quelle: Alena Lüdtke

Am Sonntagmorgen erreichten die Ehrenamtlichen dann zahlreiche Rückmeldungen von Eltern und Kindern. „Alle haben sich gefreut“, sagt die Jugendwartin. „Wir überlegen sogar schon, die Aktion im kommenden Jahr zu wiederholen.“

Aktuell zählt die Jugendfeuerwehr in Almhorst 12 Mitglieder. Normalerweise treffen sie sich alle zwei Wochen – wegen der Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie müssen diese Zusammenkünfte allerdings ausfallen. „Das ist für alle sehr schade“, sagt Grelle.

Von Linda Tonn