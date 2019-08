Seelze/Wietzendorf

Eine rundum positive Bilanz des Zeltlagers der Seelzer Jugendfeuerwehren zieht Sven Jaeger, stellvertretender Jugendwart der Ortsfeuerwehr Velber und Fachbereichsleiter Öffentlichkeitsarbeit der Stadtjugendfeuerwehr. Die rund 100 Teilnehmer der neun Jugendfeuerwehren haben im sogenannten Südseecamp in Wietzendorf fünf spannende Tage verbracht. Bereits das Zeltlager 2016 sei ein großer Erfolg gewesen und deshalb in diesem Jahr wiederholt worden, sagte Jaeger.

Jugendliche sind begeistert von Hochseilgarten

Auf dem Programm standen Kennenlern- und Teambuildingspiele ebenso wie der Besuch eines Schwimmbades, Minigolf, das Gestalten einer Fahne, Klettern im Hochseilgarten und Kartfahren. Besonders der Hochseilgarten sei mit riesiger Freude angenommen worden, berichtet Jaeger. In einem Wettbewerb mussten zudem feuerwehrtechnische Aufgaben gelöst oder Quizfragen beantwortet werden. Das Südseecamp wurde von einigen Ortsbrandmeistern nebst Stellvertretern sowie Vertretern der Stadt an einem Abend besucht.

31 Betreuer der Jugendfeuerwehren sind dabei

Organisiert wurde das Zeltlager von Stadtjugendfeuerwehrwartin Marina Schmidt (Lathwehren), dem stellvertretenden Stadtjugendfeuerwehrwart Simon Walesch (Lohnde) sowie den Jugendwarten Björn Döring (Letter) und Robin Dinter ( Velber). Bereits am Vortag hatten sich 31 Betreuer mit sieben Mannschaftswagen, drei Anhängern und drei Lastwagen auf den Weg zum Südseecamp gemacht. Dort bauten sie in vier Stunden neun Schlaf- und zwei Küchenzelte sowie ein Gemeinschaftszelt auf, berichtet Jaeger.

Neue Mitglieder sind willkommen

Der Sprecher der Stadtjugendfeuerwehr weist darauf hin, dass Jugendliche in jedem Seelzer Ortsteil die Möglichkeit haben, in eine Jugendfeuerwehr einzutreten. „Interessenten können einfach ganz unverbindlich zu den Feuerwehrhäusern in ihrem jeweiligen Ort kommen“, erklärt Jaeger. Die genauen Zeiten ließen sich auf nahezu jeder Homepage der einzelnen Ortsfeuerwehren finden.

Von Thomas Tschörner