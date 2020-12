Seelze

Zeugen haben am Mittwoch gegen 21.30 Uhr die Polizei darüber informiert, dass sich eine Gruppe von Jugendlichen auf dem Spielplatz in Höhe Alter Krug an der Hannoverschen Straße aufhielt. Wie ein Sprecher des Kommissariats Seelze mitteilt, stellte dort eine Streife wenig später eine Gruppe mit mindestens sieben bis zehn Personen fest. Als die Jugendlichen die Beamten bemerkten, flüchteten sie sofort in unterschiedliche Richtungen. Allerdings konnten die Polizisten einen 17-jährigen Seelzer stellen, gegen den ein Bußgeldverfahren eingeleitet wurde. Außerdem ermittelten sie zwei weitere 17-Jährige aus Seelze und Letter. Alle Jugendlichen stammen aus unterschiedlichen Haushalten.

Von Thomas Tschörner