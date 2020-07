Letter

Eine Streife hat am Donnerstag gegen 0.40 Uhr auf der Klöcknerstraße in Letter einen 17-Jährigen aus Hannover-Ahlem kontrolliert. Wie ein Sprecher des Kommissariats Seelze mitteilte, wurde bei dem Jugendlichen ein Teleskopschlagstock gefunden, der nach dem Waffengesetz nicht geführt werden darf. Die Schlagwaffe wurde beschlagnahmt. Die Beamten leiteten ein Ordnungswidrigkeiten ein. Der Jugendliche wurde anschließend an seine Erziehungsberechtigten übergeben.

Von Thomas Tschörner