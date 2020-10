Seelze

„Im schlimmsten Fall haben wir für die Schublade geplant und können erst dann, wenn es die Maßnahmen erlauben, darauf zurückgreifen“, erklärt Sven Schürmann, Leiter der Abteilung Jugendpflege der Stadt Seelze. Er und seine Mitarbeiter befassen sich gedanklich bereits mit dem Angebot für das nächste Jahr. Zu den neuen Ideen, die die Mitarbeiter bisher zusammen getragen haben, gehören unter anderem eine Garten- und Zirkus-AG sowie ein Angebot der Medienpädagogik. Die Realisierung sei jedoch abhängig vom Verlauf der Corona-Pandemie, sagt Schürmann. Denkbar wäre es auch, das Angebot digital zu erweitern.

Angebote laufen wieder an

Acht Mitarbeiter unterstützen den Abteilungsleiter bei der Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen, die unter anderem im Jugendbildungshaus in Letter oder dem Jugendzentrum in Seelze angeboten werden. Während der Pandemie hat sich viel verändert und in den Häusern ist es ruhiger geworden. Allein in Letter, so Schürmann, gab es sonst das Sozialtraining für Schulen an 50 Terminen. Seit März falle das Training komplett weg. Daneben mussten auch viele der geplanten Tagesausflüge ausfallen.

Mit den Lockerungen der Maßnahmen konnten nun wieder Angebote aufgenommen werden. In Letter vergnügten sich während der Herbstferien 15 Grundschüler bei der Ferienbetreuung. Und auch ein Reitangebot für Mädchen fand statt. Alle Teilnehmer müssen sich an die Regeln der Hygienemaßnahmen halten, sagt Schürmann. Auch bei der offenen Tür im Jugendzentrum beherrschen die gesetzlichen Regeln die Treffen. Nur neun Jugendliche dürfen sich dort gleichzeitig aufhalten – vor Corona waren es bis zu 30. Mittlerweile ist es wieder erlaubt, dass die Anwesenden zusammen kochen und essen. Das sei wichtig, so Schürmann, denn viele Kinder würden eine gemeinsame Mahlzeit nicht von zu Hause kennen. Und ganz nebenbei könnten seine Mitarbeiter auch etwas Warenkunde vermitteln.

Mobile Arbeit auf Seelzes Straßen

Die Corona-Pandemie hat die Arbeit des Jugendpflege-Teams verändert. Für seine Mitarbeiter sei die Situation sehr unbefriedigend, sagt Schürmann. Die Klärung, was erlaubt und möglich war, hätte einige Zeit gedauert. „Ich bin lieber vorsichtig und dehne den Gesetzesrahmen nicht aus“, erklärt er. Er wolle nicht, dass die Jugendpflege Schuld an einer Corona-Erkrankung sei. Regelmäßig steht Schürmann mit seinen Kollegen der Region Hannover in Kontakt. „Wir tauschen uns über Ideen, die im gesetzlichen Rahmen möglich sind, während eines Online-Meetings aus“, erklärt er.

Neu angeschaffte Gesellschaftsspiele landen erst auf dem Schreibtisch von Sven Schürmann, bevor sie in das Jugendbildungshaus weitergeleitet werden. Quelle: Heike Baake

Neben den Angeboten innerhalb der Jugendhäuser sind Schürmanns Mitarbeiter aber auch im Rahmen der mobilen Arbeit unterwegs. Seit den Osterferien seien sie zu zweit auf den Straßen und würden dort aktiv sein, sagt Schürmann. Sind Jugendliche in zu großen Gruppen oder in zu dichtem Abstand unterwegs, werden sie angesprochen und darauf aufmerksam gemacht. „Ich bin aber überrascht, was hier in Seelze alles nicht passiert“, sagt der Leiter der Jugendpflege. Seiner Meinung nach sei es in der Stadt sehr ruhig.

Trotz des reduzierten Angebots der Jugendpflege bleibt Schürmann kaum Zeit zur Aufarbeitung, dem Erstellen von Konzepten oder dem Prüfen von Gesellschaftspielen. „Ich werde so oft angerufen, Kollegen und Eltern suchen vermehrt den Austausch“, erklärt er. Dabei fühle er sich manchmal wie ein Seelsorger. Die Pandemie habe dafür gesorgt, dass die Eltern mehr in die Lebenswelt ihrer Kinder eingestiegen seien, was bei ihnen zu zahlreichen Fragen bezüglich der Computerspiele oder der Handynutzung geführt habe.

