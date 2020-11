Seelze

Unter dem Motto „Kreativität, Interpretation und Inspiration“ startet die Jugendpflege der Stadt Seelze am Freitag, 20. November, einen neuen Fotowettbewerb. Teilnehmen können alle Jugendlichen zwischen 13 und 18 Jahren. „In den schwierigen Zeiten der Corona-Pandemie wollen wir den Jugendlichen mit diesem Angebot eine Möglichkeit geben, kreativ und aktiv im Kontakt mit anderen zu sein“, sagt die städtische Jugendpflegerin Renate Wötzel.

Zur Auswahl stehen mehrere Kategorien

In dem Wettbewerb gibt es mehrere Kategorien. Bei der Eröffnung am Freitag können sich die Teilnehmer an einer fotografischen Schnitzeljagd durch Seelze beteiligen. Nach einer Anmeldung auf der Facebook-Gruppe der Jugendpflege auf www.kurzelinks.de/Seejufo erhalten die jungen Fotografen zehn Aufgaben. Ihre dazu passenden Fotos können sie bis Sonntag, 20. Dezember, per E-Mail an jungefotografie@jugendpflege-seelze.de einschicken. In einer weiteren Kategorie können die Teilnehmer täglich ein Foto zu einem vorgegebenen Thema auf der Facebook-Seite der Jugendpflege posten. Ein Themenwechsel steht dabei jeweils sonnabends an. Ermittelt wird jeweils ein Tagessieger sowie jeweils freitags ein Wochensieger.

Siegerfotos werden Mitte Januar ausgewählt

Der Abschluss des Wettbewerbs ist für Mitte Januar geplant. „Die coolsten und kreativsten Bilder werden dann von einer Jury ausgewählt und die ersten drei Plätze bekommen tolle Preise“, kündigt Renate Wötzel an. Zur Jury gehören unter anderem Bürgermeister Detlef Schallhorn, Redakteur Thomas Tschörner von der HAZ/NP-Lokalredaktion Seelze, Fotograf Kevin Quadt, Inhaber des Fotostudios Kurth, Andreas Kaiser vom Verein Fotografie und Kommunikation Hannover, Claas Harmsen von der Fotogruppe Region Hannover, Irene Cholewinski von der Stadt Seelze sowie Renate Wötzel vom Team Jugend.

Jugendpflege will Raum für Bilder zur Verfügung stellen

„Der Wettbewerb ist aber nur der Anfang“, sagt Renate Wötzel. Die Jugendpflege plane außerdem, einen Raum für die Bilder der Jugendlichen zur Verfügung zu stellen, in dem sie sich mit Gleichaltrigen vernetzen können. „Zusätzlich wollen wir mithilfe von Bildbesprechungen und Workshops, die auch online erfolgen können, fotobegeisterten Jugendlichen helfen, noch besser zu werden und mehr über Fotografie zu erfahren“, sagt die Jugendpflegerin. Mögliche Workshopthemen seien die Grundlagen der Fotografie, die Fotobearbeitung und die Bildgestaltung. Zur besseren Kommunikation habe sie die Facebook-Gruppe „Jugend Fotografie Seelze“ gegründet, in der sich die angemeldeten Mitglieder untereinander austauschen können. „Und wenn es Corona wieder erlaubt, wollen wir uns auch mal mit den Jugendlichen treffen und gemeinsam auf Fototour gehen“, verspricht Renate Wötzel.

Einsendungen sind bis 20. Dezember möglich

Alle Aufgaben für den Fotowettbewerb sind in der Facebook-Gruppe der Jugendpflege auf www.kurzelinks.de/Seejufo zu finden. Eine Anmeldung ist dafür erforderlich. Einsendungen für die fotografische Schnitzeljagd nimmt die Jugendpflege bis Sonntag, 20. Dezember, per E-Mail an jungefotografie@jugendpflege-seelze.de entgegen. Unter der gleichen E-Mail-Adresse sind zudem Einsendungen für die wöchentlich wechselnden Aufgaben möglich. Die städtische Jugendpflege weist die Teilnehmer des Fotografiewettbewerbs darauf hin, dass die Persönlichkeitsrechte aller Beteiligten beachtet werden müssen. Von allen abgebildeten Personen müsse ein vorheriges Einverständnis für die Verwendung der Fotos für den Wettbewerb und eine mögliche Veröffentlichung eingeholt werden. Die übermittelten Daten der Teilnehmer des Wettbewerbs wie der Name, das Alter und die Adresse werden nur zur Benachrichtigung der Gewinner genutzt und nach Ablauf des Wettbewerbs wieder gelöscht.

Von Thomas Tschörner