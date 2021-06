Seelze

Zu einem offenen Austausch über den Drogenkonsum lädt das Team Jugend der Stadt Seelze alle Kinder und Jugendlichen im Alter von elf bis 18 Jahren ein. In Diskussionsrunden mit Fachkräften der gemeinnützigen Step gGmbH können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Mittwoch, 7. Juli, von 15 bis 19 Uhr im Jugendzentrum Seelze sowie einem Doppeldeckerbus über die Gefahren diverser Suchtstoffe informieren.

Drogen sind nach wie vor ein Problem

„Leider stellt der Konsum von Betäubungsmitteln bei Jugendlichen nach wie vor ein großes Problem in unserer Gesellschaft dar“, sagt Ferhat Demirel vom Team Jugend. Der Kampf in Form von Suchtpräventionen gegen Drogen aller Art, ob legal oder illegal, könne daher nie genug sein, betont er. Sucht sei aus unterschiedlichen Gründen ein sehr schwieriges Thema. Aber durch ausreichende Informationen und praktischen Hilfestellungen sei es möglich, die jeweiligen Situationen zu verbessern, ist Demirel überzeugt.

Substanzen können auch zu hohen Strafen führen

„Auch hier in Seelze wollen wir daher weiterhin die Initiative ergreifen und unsere Jugendlichen aufklären und schützen“, erläutert der Jugendpfleger. In Kooperation mit der gemeinnützigen Step gGmbH biete die Stadt Seelze daher diese „Doppeldeckeraktion“ an. „Dieses Projekt soll unseren Jugendlichen die Augen öffnen und verdeutlichen, dass diese Substanzen einerseits extrem gefährlich sind und andererseits auch hohe Strafen mit sich bringen“, sagt Ferhat Demirel. „Es sollte im Interesse von jedem von uns liegen, ganz speziell auch von uns als Beschäftigten der Stadt Seelze, unsere Jugendlichen zu schützen, um eine bestmögliche Zukunft eines jeden jungen Menschen zu ermöglichen“, ergänzt er.

Auch junge Erwachsene sind willkommen

Geplant seien offene Gespräche mit allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Alter von elf bis 18 Jahren. Diese führt das Fachpersonal der Drobs Hannover unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Kontaktbeschränkungen durch. Drobs ist die Fachstelle für Sucht und Suchtprävention der Step gGmbH.

Step macht seit vielen Jahren Präventionsangebote Die Suchtberatung Drobs ist eine Einrichtung der Step gGmbH, welche durch Information und Beratung für die Betroffenen eine Verbesserung ihrer Situation erreichen will. Die Step gGmbH kann auf jahrelange Erfahrung zurückgreifen, welche bereits in den 1970er Jahren ihren Ursprung nahm. Mittlerweile klären mehr als 500 Beschäftige an mehr als 40 Standorten dieser Institution Jugendliche über die Gefahren von und den Umgang mit Suchtmitteln auf.

Außerdem seien junge Erwachsene zwischen 18 und 25 Jahren willkommen, die als Vorbilder dienen und für Aufklärung der jüngeren Anwesenden sorgen können. Ein Schwerpunkt der Aktion sei Cannabis. So würde es viele Informationen über die Suchtmittel THC (Tetrahydrocannabinol) und CBD (Cannabidiol) geben. Als Besonderheit werde ein Doppeldeckerbus auf dem großen Parkplatz unweit des Jugendzentrums an der Marienwerderallee 1 stehen, der als Fachgalerie diene und ganz speziell das Thema Cannabis aufgreife.

Anmeldung ist nicht erforderlich

„Wir hoffen auf eine große und wissbegierige Beteiligung und freuen uns auf jeden Jugendlichen, der dieses Angebot wahrnimmt und vor allem auch positive Schlüsse aus diesem Event zieht“, sagt Ferhat Demirel. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Von Thomas Tschörner