Seelze

Nach längerer Schließung darf das Jugendzentrum an der Marienwerderallee seit März wieder Jugendliche in seinen Räumen willkommen heißen. Seit vergangenem Montag muss jeder vor dem Eintritt einen Corona-Schnelltests machen. Damit will das Zentrum für mehr Sicherheit sorgen.

„Im Moment kommen meistens zwischen 25 und 30 Jugendliche zu den offenen Nachmittagen in der Woche“, sagt Fehrhad Demirel, Jugendpfleger bei der Stadt Seelze. Auch wenn zu Nicht-Corona-Zeiten manchmal bis zu 50 Jugendliche kämen, bedeutet die aktuelle Zahl in Zeiten der Pandemie einen „Mega-Zulauf“ für Demirel.

Was ihm und seinem Kollegen Arthur Mattheis bei den Jugendlichen derzeit deutlich auffällt ist, dass sie sehr verängstigt und verunsichert sind. „Viele trauen sich nicht mehr auf die Straße und bleiben zuhause. Etliche berichten uns davon, schon einmal vom Ordnungsamt oder Polizei angehalten und zu einem Bußgeld verdonnert worden zu sein, weil sie sich nicht an Abstandsregeln gehalten haben“, sagt Mattheis. Die sich ständig ändernden Regeln und Verordnungen sorgten für zusätzliche Verunsicherung. Die jungen Menschen seien quasi ständig auf der Flucht. „Es ist nichts Halbes und nichts Ganzes“, sagt Demirel.

Angebote in Gruppen möglich

Wenn die Jugendlichen im Jugendzentrum sind, dann sei das für sie wie „ein sicherer Hafen“, so Mattheis. Weil nach den geltenden Coronaregeln für jede Person zehn Quadratmeter Platz vorhanden sein müssen, werden die Teilnehmer in Gruppen aufgeteilt. „So können möglichst viele unser Angebot nutzen“, sagen die beiden Jugendpfleger. „Wir schicken niemanden weg“. Während die eine Gruppe sich in dem etwa 150 Quadratmeter großem Gebäude aufhalte, könne die andere zum Beispiel das Außengelände nutzen.

Auch wenn die Mattheis und Demirel froh sind, überhaupt wieder im Jugendzentrum für die Jugend da sein zu können, ist das Programm nicht das gewohnte. „Es ist belastend. Egal was man vorschlägt, es ist nicht möglich“, sagt Mattheis. Sämtliche Bewegungsspiele, bei denen der Puls in die Höhe schnellt und der Ausstoß von Aerosolen zunimmt, seien nicht gestattet. Möglich sei eine Partie Billard zu zweit oder eine Runde Tischfußball. Mit vier kurzen Lehrvideos zum Thema Basketball haben die beiden ein zusätzliches Angebot geschaffen, dass die Jugendlichen von zuhause aus nutzen können.

Kreativ in der Krise

Bedauerlich sei auch, dass der sonst übliche Kochtag am Montag nicht in seiner gewöhnlichen Form stattfinden könne, so die Jugendpfleger. „Das Kochen bringt den Jugendlichen ganz viel. Es ist eine gemeinsame Aktion und reicht vom Einkauf über die Zubereitung bis zum Essen mit guten Gesprächen“, sagt Demirel.

Doch die Krise hat die beiden Jugendpfleger kreativ werden lassen. „Ich brate dann Pfannkuchen, Arthur bestreicht sie. Zum Essen müssen die Jugendlichen dann aber nach draußen, weil sie drinnen ja ihre Maske nicht abnehmen dürfen“, sagt Demirel. Denn eins unterstreichen Mattheis und Demirel mit Nachdruck: „Wie sind für das Wohl der Jugendlichen da. Wir sind keine Ordnungshüter. Sie haben Vertrauen zu uns, das ist der Erfolg unserer Arbeit und den wollen wir nicht kaputt machen“.

Von Sandra Remmer