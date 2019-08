Velber

Der kleine beschauliche Kul-Turm wird sich am Freitag, 23. August, ab 19 Uhr in ein Revue-Theater verwandeln und auch die Glitzerwelt der Casinos aus Nevadas Spielerstadt Las Vegas erscheinen lassen. Verantwortlich dafür ist der Förderkreis Schöneres Velber, der die Sängerin Julia Kokke und ihren Bühnenpartner Christoph eingeladen hat. Die beiden Künstler werden musikalisch und optisch an die Sechzigerjahre anknüpfen.

Hommage an die Sixties

„Diva Las Vegas“ ist eine schillernde Hommage an die Sixties. Mit eleganten Show-Kostümen und witzigen Requisiten werden die Künstler ihr Publikum beeindrucken. Hits von Soul-Diven wie Dusty Springfield, Petula Clark oder Tina Turner, aber auch Stars wie Diana Ross und Stevie Wonder sollen erklingen. Passend zum Thema Casino bringt die Sängerin amerikanische Swing-Standards mit und verführt ihr Publikum auch gern mit lateinamerikanischen Rhythmen zum Tanzen.

Las Vegas zieht auch heute noch Brautpaare und Glückssuchende magisch an. Internationale Stars aus Musik und Unterhaltung präsentieren sich in luxuriösem Ambiente und in aufwendigen Shows. Kokke mixt zeitlose Klassiker mit aktuellen Retro-Hits und lässt damit jede Tanzfläche beben. Aber auch zum Entspannen hat sie Titel in ihrem Programm, mit denen ihre Gäste durchaus ins Träumen kommen können. Eintrittskarten zum Preis von 10 Euro können per E-Mail an info@8komma0.de reserviert werden und müssen bis 15 Minuten vor Veranstaltungsbeginn bezahlt werden. Bei Nichtinanspruchnahme werden die Plätze anderweitig vergeben.

Von Heike Baake