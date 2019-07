Seelze

Eine Geschichte ausdenken, die spannend ist und sich in einer Fotostory darstellen lässt – dieser Aufgabe waren die sieben Teilnehmer des Julius-Clubs am Mittwoch gewachsen. Mit viel Fantasie erarbeiteten sie gemeinsam die Story um einen Backwettbewerb, bei dem ein starker Konkurrenzkampf herrscht. „Im Finale treten zwei Frauen gegeneinander an“, erzählt Lina (11), die selbst die Hexe spielt. Sie ist eine der Konkurrentinnen und greift im Kampf um den ersten Platz zu ganz harten Mitteln. „Sie vergiftet die Muffins, weil die andere besser ist als sie selbst“, erklärt Lina. Diese Giftdosis sorgt letztlich dafür, dass zwei Polizisten einen versuchten Mord aufklären müssen. Da die Hexe das Geld jedoch lediglich für einen Besuch bei ihrer Familie gewinnen wollte, nimmt die Geschichte ein glückliches Ende: Die beiden Konkurrentinnen vertragen sich und teilen sich das Preisgeld in Höhe von 1000 Euro.

Im Team ist auch Novalee (10), die trotz heißer sommerlicher Temperaturen gern in die Stadtbibliothek gekommen ist. „Ich habe einfach Spaß am Lesen und mag Spiele“, sagt sie. Bibliotheksmitarbeiterin Kristin Rohde freut sich, dass der Julius-Club bereits das 13. Mal angeboten wird. „Wir haben in diesem Jahr eine extrem hohe Teilnehmerzahl, insgesamt haben sich 136 Kinder angemeldet.“ Sie verweist darauf, dass die Bibliothek mit ihren 16 iPads den Teilnehmern einen Einblick in eine zeitgemäße Technik gibt. Darüber hinaus lernen die Kinder, wie ein Comic erarbeitet und dargestellt wird.

Von Heike Baake