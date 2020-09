Seelze

„Ich finde das unglaublich, das ist eine Wahnsinnszahl“, sagte Büchereimitarbeiterin Kristin Rohde am Freitagnachmittag während der Abschlussparty des Julius-Clubs. Diese wurde in diesem Jahr coronabedingt auf dem Hof der Stadtbücherei unter freiem Himmel gefeiert. 444 Bücher haben die 68 Kinder und Jugendliche in diesem Jahr gelesen. Eine beeindruckende Zahl vor allem beim Blick auf das Vorjahr: 2019 haben die jungen Leser zwar insgesamt 510 Bücher gelesen – allerdings hatten sich auch 138 Teilnehmer für den Julius-Club angemeldet. „Im Verhältnis gesehen ist das großartig“, sagte Rohde zufrieden.

50 Euro für die Klassenkasse

Mit 42 gelesenen Büchern landete Alma Razaz auf Platz 1 und konnte sich neben dem Vielleser-Diplom außerdem über einen Einkaufsgutschein von Petri&Waller freuen. „Ich lese eigentlich immer und ich lese ziemlich schnell“, sagte die Schülerin, die die siebte Klasse im Georg-Büchner-Gymnasium besucht. Ihr Bücherkonsum während des Julius-Clubs hat dann auch seinen Teil dazu beigetragen, dass die Klasse 7a des GBG zum Klassensieger gekürt wurde. Als Anerkennung dafür stiftete der Freundeskreis der Stadtbibliothek dafür 50 Euro für die Klassenkasse. Bei den einzelnen Teilnehmern folgte Leonie Schlüter mit 35 gelesenen Büchern vor Nele Gabor, die 23 Titel geschafft hatte.

Bücherei informiert auch über Instagram

„Ich habe acht Bücher gelesen“, sagte Julia aus Seelze, die zum ersten Mal beim Julius-Club mitgemacht hat. Dabei hat ihr der Titel „Kronenherz“ – eine Pferdegeschichte von Jana Hoch – am besten gefallen. Zum zweiten Mal dabei war Franziska. „Im letzten Jahr sind alle sofort zu den Bücherregalen gestürmt. Dieses Mal war man ja wegen Corona alleine in der Bibliothek und hatte deshalb viel mehr Zeit, sich die Bücher in Ruhe anzusehen“, sagte die Zwölfjährige. Wegen der Corona-Pandemie waren auch alle weiteren Aktionen des Julius-Clubs nur online angeboten worden. Das Team der Bücherei nutzte auch die Internetplattform Instagram, um über Neuerscheinungen zu informieren und die jungen Leser zwischen elf und 14 Jahren zum Lesen zu motivieren.

Spende der Bürgerstiftung stockt Bestand auf

Der Julius-Club ist ein gemeinsames Angebot der VGH-Stiftung und der Büchereizentrale Niedersachsen. 46 Bibliotheken in ganz Niedersachsen haben in diesem Jahr daran teilgenommen. Dabei hatten die Kinder und Jugendlichen die Auswahl zwischen mehr als 100 Büchern. In Seelze sorgte die Bürgerstiftung mit einer Spende von mehr als 500 Euro dafür, dass dieser Bestand sogar noch aufgestockt werden konnte.

Von Sandra Remmer