Seelze

Neu anfangen musste Julius Folo Kafuti schon oft – zum Beispiel als er mit 12 Jahren auf das Knabenseminar im kongolesischen Kinzambi wechselte. Oder als er 2007 nach Münster kam, um Kirchenrecht zu studieren. Oder als er im Oktober 2013 eine Gemeinde in Helmstedt übernahm. Nun fängt der 62-Jährige also in Seelze neu an. Sein Büro im Pfarrhaus der Gemeinde Heilige Dreifaltigkeit in der Südstraße ist noch nicht eingerichtet, der Telefonanschluss funktioniert noch nicht. Und zum ersten Gottesdienst konnte der Pastor auch nur 40 Gläubige empfangen, mehr waren wegen der Abstandsregeln nicht zugelassen. „Es ist ein besonderer Start“, sagt Kafuti.

Seit Anfang Juni verstärkt er das Pastoralteam rund um Pfarrer Christoph Lindner. Zur Pfarrei gehören die katholische Kirche St. Maria Rosenkranz in Letter und seit 2018 auch die Garbsener Gemeinden St. Raphael, St. Maria Regina und Corpus Christi. „Ich bin für die Menschen in der Gemeinde Heilige Dreifaltigkeit zuständig“, sagt Kafuti. Und die wird er jetzt nach und nach kennenlernen, etwa am kommenden Donnerstag bei der Messe zum Fronleichnamsfest. „Wir feiern auf der Pfarrwiese“, sagt der neue Pastor. „Da können dann auch mehr Gläubige zusammenkommen, als in der Kirche.“

Einfluss von Missionaren im Kongo

Wer mit Kafuti über seinen Weg in der katholischen Kirche spricht, landet schnell in seinem Heimatland, dem Kongo. „Weit ausholen“ müsse er, wenn er erzählen soll, wie er zum Priester wurde, sagt er. Schon als kleiner Junge kam er in Berührung mit einem Jesuitenpater, der als Missionar in seinem Heimatdorf Gottesdienste abhielt und Sakramente spendete. „Das hat uns Kinder sehr beeindruckt“, sagt Kafuti. Sie ahmten den Pater nach, veranstalteten eigene kleine Gottesdienste. Irgendwann habe sich das Spiel dann zu einem festen Entschluss entwickelt, sagt Kafuti. „Ich wusste früh, dass das mein Weg ist.“

Nach der Primary School, der Grundschule, wurde der gerade erst 12-Jährige gefragt, ob er Lust habe Priester zu werden. Mit 40 anderen Jungen wurde er ein Knabenseminar in Kinzambi aufgenommen, das von Ordensleuten geleitet wurde. „Es war ein Gymnasium wie jedes andere auch“, sagt Kafuti. „Nur dass wir theologisch und moralisch auf den Beruf des Priesters vorbereitet wurden.“ 14 Jungen schlossen das Gymnasium mit dem Abitur ab – vier wurden letztlich Priester. Einer von ihnen ist Kafuti.

Er zog in die Hauptstadt, studierte Theologie und Philosophie und wurde 1984 zum Priester geweiht und arbeitete als Pfarrer. Einige Jahre unterrichtete er sogar an dem Knabenseminar, das ihn selbst auf seinen Beruf vorbereitet hatte.

Seit 2007 in Deutschland , jetzt in Seelze

Und wie ist er letztlich nach Deutschland gekommen? „Der Bischof entscheidet, wo der Weg hingeht“, sagt der 62-Jährige. „Der Priester weiß das.“ In diesem Fall wollte sein Bischof im Kongo das sogenannte Ehegericht in seinen Gemeinden etablieren – eine Instanz in der katholischen Kirche, die die Gültigkeit einer Ehe überprüft und es möglich macht, dass ehemals verheiratete Paare noch einmal heiraten dürfen.

„Zum Studium dieses Rechts wurde ich freigestellt und 2007 nach Deutschland geschickt“, sagt Kafuti. Bislang ist sein Weg hier weitergegangen. Ob der Priester doch eines Tages in den Kongo zurückkehrt, steht derzeit nicht fest. „Das werden dann die Bischöfe unter sich ausmachen“, sagt er. Aktuell sei sein Platz aber die Gemeinde in Seelze.

Von Linda Tonn