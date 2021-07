Seelze

Nicht immer läuft im Leben alles nach Plan. Doch es ist nie zu spät, getroffene Entscheidungen zu überdenken und eine andere Wahl zu treffen. Luisa Rußbüldt (24) aus Dedensen beispielsweise hat sich dazu entschieden, die Realschule nach der zehnten Klasse zu verlassen und eine Ausbildung als Kauffrau für Büromanagement zu beginnen. Doch nach Ende ihrer Lehrzeit bei einem mittelständischen Betrieb in der Wedemark kam schnell der Gedanke, dass das jetzt nicht alles gewesen sein kann.

Mit 21 in die elfte Klasse

„Ich habe dann im Internet recherchiert und so das Hannover Kolleg gefunden“, erzählt Rußbüldt. Mit 21 Jahren hat sie dort in der Sekundarstufe II angefangen und nun ihr Abitur abgelegt. Und mit Laura Bauer hat sie am Hannover Kolleg dazu auch noch eine neue richtig gute Freundin gefunden.

„Ich bin von Bayern nach Seelze gezogen und bin dann zuerst aufs Georg-Büchner-Gymnasium in Letter gegangen“, erzählt Laura Bauer. Dann hat ihr ihre Gesundheit einen Strich durch die Rechnung gemacht und dazu geführt, dass in der elften Klasse erst einmal Schluss mit der Schullaufbahn war. Es folgten verschiedene Praktika sowie ein freiwilliges soziales Jahr an der Medizinischen Hochschule Hannover. Und dann meldete sich auch bei Bauer der Wunsch, doch noch das Abitur nachzuholen. Innerhalb der Familie hatte sie von der Möglichkeit am Hannover Kolleg gehört und sich prompt dort beworben.

Da die Anwärterinnen und Anwärter aufs Abitur im dreizehnten Jahrgang nur eine kleine Gruppe von 15 Personen waren, konnten sie den Unterricht so gut wie ohne Einschränkungen durch Corona erleben und blieben von Wechselunterricht und Homeschooling verschont. Einzig die Übergabe der Abiturzeugnisse musste wegen Corona in abgespeckter Form stattfinden – und der Abiball ist der Pandemie komplett zum Opfer gefallen.

Unterricht in kleinen Gruppen

„In unseren Kursen waren wir zum Teil nur vier oder fünf Schüler“, erzählen die beiden Abiturientinnen. Das habe auch den Vorteil gehabt, dass mitmachen quasi unausweichlich sei. „Wenn der Lehrer eine Frage stellt, und es sind nur so wenige Schüler da, dann muss ja einer antworten“, sagt Rußbüldt. Und intensiver Unterricht sei eben auch intensives Lernen.

Auch den Umgang der Lehrer mit den Schülerinnen und Schülern haben die beiden als positiv empfunden. „Wenn man erwachsen ist, begegnen die Lehrer einem viel mehr auf Augenhöhe“, sagen beide. Dadurch, dass sie Schüler-Bafög beantragt haben, gab es auch keine finanziellen Probleme. „Jeder der sich ärgert, dass er kein Abitur gemacht hat, sollte darüber nachdenken“, sagt Rußbüldt. Das Lernen sei ein anderes als früher in der Schule. „Jetzt wusste ich, dass ich es für mich selber mache“, meint die junge Frau – und beide ergänzen: „Wir würde es jedem empfehlen“.

Bewerbung für ein Studium

Für Laura Bauer und Luisa Rußbüldt haben sich durch den Erwerb des Abiturs ganz neue Möglichkeiten aufgetan. Während Rußbüldt am 1. August ein duales Studium zur Verwaltungsinspektorin im Rathaus in Wunstorf beginnt, hat Bauer sich für ein Psychologiestudium an der Universität in Hildesheim beworben.

Von Sandra Remmer